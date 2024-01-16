Из-за кризиса в Красном море автопроизводители рассматривают возможность изменения маршрутов судов, что непременно повлияет на стоимость логистики. Украину также коснется этот кризис, ведь подорожание логистики спровоцирует подорожание автозапчастей, а также стоимости импорта автомобилей из Азии.

Недавние американо-британские авиаудары по Йемену, направленных против поддерживаемого Ираном ополчения Хути, нападавших на международное судоходство, могут повлиять на логистику поставок автомобилей из Азии.

Из-за регулярных нападений ополчения на гражданские суда, мировые перевозчики вынуждены избегать Суэцкого канала – самого быстрого маршрута из Азии в Европу. Сейчас кризис в этом регионе только ухудшается, что может привести к ухудшению мировой экономики, ведь это будет самое большое потрясение в цепочке поставок со времен Covid.

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Как сообщает, AUTO-Consulting, такие автопроизводители как Tesla и Volvo, уже заявили о частичной приостановке производства в Европе из-за дефицита компонентов. Это первое явное следствие атаки на судоходство в Красном море, которые косвенно наносят удар по промышленности всей Европы.

На Суэцкий канал приходится около 12% мировых контейнерных перевозок, поэтому любая остановка этого логистического маршрута сразу повлияет на снижение мировой экономики, что приведет к инфляции и увеличении цены на нефть и фрахт.

Компания Tesla заявила о приостановке производства большинства автомобилей на своем заводе в Берлине с 29 января по 11 февраля из-за нехватки комплектующих, ведь многие корабли были перенаправлены из Красного моря вокруг южного мыса Африки.

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"Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды влияют на производство в Грюнхайде", – говорится в заявлении Tesla.

Похожее заявление обнародовали в Volvo, отметив, что производство автомобилей на своем бельгийском заводе в Генте приостанавливается на три дня из-за задержки доставки коробок передач.

В заявлении Maersk, одного из крупнейшего судоходных гигантов, говорится, что изменение маршрута из Азии в Северную Европу через южную Африку, добавит к маршруту 10 дней и около $1 миллиона дополнительных расходов на топливо.

Украину также может коснуться этот кризис, ведь в последнее время импорт электромобилей из Китая или других азиатских стран стал играть значительную роль и на него приходится уже 20% украинского рынка.

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Подорожает логистика и для автомобилей с ДВС, которые поставляются в Украину из стран Азии (Япония, Южная Корея, Таиланд, КНР, и т.д.). По данным AUTO-Consulting, на азиатский сегмент авторынка в 2023 году приходилось 57% автомобильного рынка Украины.

Затронет кризис в Красном море и рынка автозапчастей, где также значительное количество азиатских поставщиков, поэтому стоит ожидать значительного повышения цен и в этом сегменте.