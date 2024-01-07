В 2023 году было много премьер и автоновинок, которые заинтересовали авторитетных европейских и мировых экспертов. Однако не все новинки оправдали ожидания.

Эксперты, благодаря своему опыту, а также субъективным впечатлением от конкретной модели, оценивают, и делятся мнениями о новом автомобиле. Так что это вовсе не означает, что эти автоновинки – плохие автомобили.

Журналисты из Autoblog, составили собственный перечень автомобилей на рынке США, которые не оправдали их ожиданий.

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Honda Pilot

Новая Honda Pilot совсем не впечатлила экспертов. Новая модель получила значительные обновления настроек управляемости, новый дизайн и интерьер. Однако, эксперты пришли к выводу, что предыдущая модель была более удачной за актуальную.

Все потому, что новая модель имеет заметно вялые реакции на руль, и более строгий дизайн, которому труднее найти своих сторонников. Хотя авто и имеет производительный двигатель V6, он все равно выглядит довольно непривлекательным на фоне конкурентов в классе трехрядных семейных кроссоверов, которых на американском рынке представлено достаточно много.



Mercedes-AMG C 43

Мировые автожурналисты и эксперты единогласно называют AMG C 43 одним из худших автомобилей Mercedes-AMG. Большинство из них жалуются, что авто имеет жесткую подвеску даже в стандартном режиме езды. Из-за плохо настроенной подвески в крутых поворотах авто буквально теряет сцепление с дорогой, поэтому системе ESC приходится вмешиваться.

Однако, самый большой минус, который замечает каждый, кто садится за руль Mercedes-AMG C43 – это работа КПП. Трансмиссии AMG обычно настолько хороши, что в режиме Sport+ делают всю работу за вас. Они охотно переключаются на низшую передачу, часто на несколько передач, на торможениях в повороте, и быстро переключаются на высшую передачу именно тогда, когда бы вы этого пожелали. Однако, с C43 все иначе. Эксперты отметили, что во время активной езды "на все деньги", трансмиссия постоянно переключалась на неправильную передачу. Тем более это все сопровождалось подергиваниями и толчками. Можно предположить, что виновата в этом система мягкого гибрида C43, интегрированная с трансмиссией, но в любом случае, у конкурентов подобных замечаний нет.

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Alpina XB7

Настоящие ценители немецких авто вероятно удивятся, увидев в этом списке одну из моделей Alpina. Компания, изготавливающая роскошные версии BMW, просто не может создавать неудачные авто. Однако, мировые автожурналисты другого мнения о XB7.

Трудно поверить, но по мнению экспертов, XB7 и ездит, и управляется хуже, чем его собратья X7 (M60i). Благодаря сочетанию модифицированной подвески и массивных колес авто имеет хуже динамику своего обычного собрата. Однако Alpina XB7 еще более роскошная в салоне, поэтому она точно найдет своих ценителей.

Toyota Crown

Седан премиум-класса от японской компании Toyota стал объектом интереса не только автомобильных критиков, но и обычных автофанатов. Как-никак, новый флагман Toyota должен был стать наиболее технологичной моделью в линейке. Однако, когда автомобиль официально представили, и эксперты его протестировали, они пришли к выводу, что новый Crown дарит похожий уровень оснащения и комфорта, как и модель Avalon.

Однако, стоимость нового Crown кажется просто космической, ведь за те же средства уже можно приобрести представителя линейки Lexus. В частности, модель ES 350, стоит примерно столько же, что и флагман от Toyota. И именно такое позиционирование модели, делает ее абсолютно ненужной, ведь Toyota Crown проигрывает конкуренцию своей же премиальной линейке Lexus. Конечно, что ценители и настоящие фанаты Toyota выберут Crown, но ES 350 точно будет не хуже, а возможно, даже лучшим вариантом за одинаковый бюджет.

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BMW M4 CSL

Стоит отметить, BMW M4 – замечательный автомобиль, идеально сбалансированный, способен подарить своему водителю чрезвычайные эмоции не только во время городской езды, но и на треке. Однако специальная версия CLS не может предложить комфорт во время обычной езды, как это делает стандартная модель.

Дело в том, что версия CLS имеет другие настройки подвески, которые помогают машине проявить все возможности на треке, а также карбоновые спортивные сиденья, которые никак не регулируются. Именно это стало причиной того, что автомобиль произвел неоднозначное впечатление у критиков. Конечно, M4 CLS является ревущим зверем, наслаждением для ума, и это, бесспорно, что-то особенное, однако стоит ли он $140 000, если использовать его только на треке вам вряд ли удастся?