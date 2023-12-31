Календари стали непременным атрибутом интерьера офисных и жилых помещений в соответствии с предпочтениями. Автомобильная тематика здесь не исключение, пользуется хорошим спросом во всем мире. Правда, у нас это дело только на этапе зарождения.

Не будем упрекать украинских издателей относительно календарей транспортной тематики, поскольку здесь совпало много понятных факторов. Поэтому на следующий год страна ограничилась церковными, краеведческо-историческими, живописными, кулинарными и художественными альманахами.

Календарная автомобильная тематика нашла отражение лишь в нескольких изданиях. Из основных игроков стоит отметить календарную продукцию "Украинского сообщества водителей", действующего через портал driver.top, типографии "Провокация" из Киева и экспертов автоспорта Rally In Ukraine.

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Киев календарный

DriverTop LLC в отношении календарной продукции имеет взвешенный эстетический подход и продуманную иллюстративную тематику, которую формируют при участии всех желающих путем голосования. Это уже вошло в правило.

У "Украинского сообщества водителей" свой подход к созданию календарей автомобильной тематики. Фото: driver.top

Итоги голосования за лучший автомобиль месяца стали отправной точкой для эскизных наработок каждого листа. Впрочем, в готовом виде календарь еще нигде не засветился, есть только эскизные наработки макетов.

Заказ на настенный календарь с развертыванием по вертикали уже начат. Ранее сообщалось, что стоимость одного экземпляра будет в пределах 450 гривен.

В торговой сети появились еще несколько календарей формата А4, изготовленные различными издателями для поклонников легковых автомобилей и автоперевозчиков. Это так называемые квартальные календари на плотном картоне.

Украиноязычные календари по стилистике и конструкции транспортных сегментов похожи, но ценники имеют довольно контрастные. Коллаж: Авто24

Ценники разные – от 117 до 155 гривен.

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Типография "Провокация" предложила календари автомобильной тематики на все вкусы. Есть на обложке как современные, так и раритетные автомобили, даже коммерческий транспорт.

Типография "Провокация" имеет самую широкую в Украине календарную линейку транспортной тематики, предлагает альманахи от легкового сегмента до автоперевозок, грузовиков и логистики. Коллаж: Авто24

Украина спортивная

Довольно интересно подошло к календарной тематике сообщество Rally In Ukraine. Чувствуется, что здесь болеют за украинских спортсменов, поскольку выпустили в свет на 2024 год сразу три настенных альманаха.

За основу календарной сетки взяли фото выдающихся украинских экипажей, которые выступали и побеждали на трех наиболее популярных автомобилях – Еѵо, Импрезе и 2108. Фото: Rally In Ukraine.

Календари не из дешевых – заказы доступны за 270 гривен. При этом 50 гривен с каждого проданного журнала будет направлено на то, чтобы приблизить нашу победу и вернуть ралли в мирную Украину.

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Также сообщество украинских раллийщиков сообщило о выпуске расширенной и дополненной серии календарей на 2024 год, посвященной 30-летию Чемпионата Украины по ралли. Здесь выбор широк: поклонники автоспорта и экипажей могут выбрать и заказать по своему усмотрению любой из двух десятков календарей. Стоимость одного из этой серии – 250 гривен.

Листки из настенного календаря, отпечатанного по случаю 20-летия известной одесской команды Bogatkin Rally Team. Коллаж: Авто24

Чехия для Украины

В сети магазинов Эпицентр и сервиса rozetka.com.ua для поклонников мотоциклов появились календари за 378 гривен, отпечатанные в Чехии. Правда, они англоязычные.

На рынок Украины пришла календарная полиграфическая продукция издателей Чехии: ниша альманахов мотоциклетной тематики у нас практически свободна. Фото: rozetka.com.ua

Хорошее полиграфическое оформление 14 листов плотной бумаги на спиральной подвеске передает в цвете авторские фотографии лучших мировых образцов мотопродукции.

Верится, что в Украину вместе с победой вернется не только мотоспорт и мода на байки, но и отечественные календари для поклонников этого транспорта. Иллюстрация: Авто24

Германия

И хотя даты с днями недели листков старых календарей с годами не совпадают, поклонники престижных автомобилей сохраняют фирменные календари многих издателей и даже коллекционируют их.

Календари Miss Tuning от организаторов фестиваля Tuning World Bodensee (Германия) даже с годами не теряют спрос.

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Календарная тематика Miss Tuning берет начало с 2003 года и с тех пор занимает самые высокие рейтинговые ступеньки в мире, не говоря уже о европейском континенте.

Местные территории вокруг Боденского озера были использованы в 2007 году как фон для календаря с Miss Tuning Silvia. Эффектное фото с Learjet и BMW, тюнингованным Hamann, сделали в аэропорту Фридрихсгафен. Фото: tuningworldbodensee.de

Календари всех лет до сих пор держатся в рейтинге спроса. Во-первых, каждый листок календаря с днями недели содержит хорошие фото автомобилей немецких производителей BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и Porsche на фоне лучших европейских архитектурных сооружений или пейзажей австрийских Альп.

Во-вторых, украшением фото становятся красавицы из числа победителей конкурсов "Мисс Тюнинг", а красота женская, как известно, делает мир еще лучше.

Miss Tuning Нина поехала на любимый немцами остров в 2005 году. Красивый закат на пляже или собор Пальма-де-Майорка – лишь некоторые из мест, которые использовались на острове. Сейчас этот календарь в пять раз дороже первоначальной розничной цены. Фото: tuningworldbodensee.de

Италия

К сочетанию женской красоты с тематикой автомобилей и их компонентов обращается и ведущий итальянский шинник Pirelli. Календари этого бренда раскрывают нежный женский образ в изящном стиле без намека на эротику, что добавляет еще большего эстетического наслаждения от созерцания характерных образов женщины.

Реклама движет бизнес: в календарной продукции Pirelli время от времени встречается ненавязчивое продвижение шинной продукции. Коллаж: Авто24

Правда, календарь на 2024 год бренд сделал немного с отступлением от привычного стиля, прибегнув к африканской тематике. Сняться на листки календаря охотно согласились Наоми Кэмпбелл, Аманда Горман, Марго Ли Шеттерли, Анжела Бассет. Появились и мужские образы – принц Гяси, Его Величество Тумфуа Осей Туту II.

Календарь на 2024 год Pirelli полностью посвящен африканской тематике. Коллаж: Авто24

В основном это календарь не столько шинной тематики, сколько обращен к культурно-художественному наследию Африки и ее современности на фоне исторических памятников.

Польша

Здесь знаковый эксклюзив. Имеем едва ли не единственный в Европе случай, когда производством календаря автотранспортной тематики занимается не издательство или коммерческая структура, а рядовой водитель-дальнобойщик. Если точнее, то перевозчица Ивона Блехарчик.

У нее это третий по счету выпуск благотворительного календаря Super Trucker. В календарь 2024 года вошли фотографии Ивонки и ее магистрального тягача Volvo FH черной масти и такого же цвета тентового полуприцепа, сделанные практически по всей Европе.

Все средства от продажи календаря пойдут на финансовую поддержку пострадавших водителей-дальнобойщиков. Фото: Ивона Блехарчик

В этом году Ивона и ее единомышленники сосредоточились на поддержке трех пострадавших водителей. Имена озвучены – Рената, которой нужна операция и новый протез, поскольку она мечтает вернуться за руль фуры, а также Якуб и Томек, которые попали в серьезные аварии во время выполнения своих обязанностей.

Все предыдущие заявки на календарь команда Ивоны Блехарчик выполнила до Рождественских праздников, новые заказы разойдутся по всему миру уже после каникул. Фото: Ивона Блехарчик

Их ситуации напоминают о том, что каждый из автоперевозчиков может оказаться в подобной ситуации и нуждаться в помощи. Поэтому Ивонка обратилась ко всем коллегам-дальнобойщикам приобрести такой календарь и тем самым помочь пострадавшим коллегам.

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Календари напечатали на польском языке и в англоязычной версии. Заказы на эту продукцию пошли со всего мира. Стоимость каждого календаря 49,99 злотых (476 грн). Благодаря спонсорам, за счет которых напечатаны календари, вся вырученная от реализации сумма пойдет на помощь пострадавшим водителям.

Вместо послесловия

Конечно, в обзоре охвачено лишь маленькую часть календарной продукции. Кастомизация транспортных средств всех типов, назначений и размерных групп, не говоря уже о брендах, была и будет проявлением индивидуальных вкусов.

Кастомизация автотранспорта в календарной продукции в основном базируется на сочетании взвешенных изображений техники и людей, несущих художественное и эстетическое удовольствие. Фото: utodino.de

Кому-то хочется видеть машины на фоне заснеженных гор или альпийских лугов, кто-то хочет любоваться машинами и девушками перед историческими зданиями, а кому-то не хватает листов календаря с эротическими мотивами. Здесь уже дело личных вкусов, которые можно легко удовлетворить обычным заказом через amazon.