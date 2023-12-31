Календарі стали неодмінним атрибутом інтер’єру офісних та житлових приміщень відповідно до уподобань. Автомобільна тематика тут не виняток, має гарний попит у всьому світі. Щоправда, у нас ця справа лише на етапі зародження.

Не будемо докоряти українським видавцям щодо календарів транспортної тематики, оскільки тут збіглося багато зрозумілих факторів. Тож на наступний рік країна обмежилася церковними, краєзнавчо-історичними, мальовничими, кулінарними та мистецькими альманахами.

Календарна автомобільна тематика знайшла відображення лише в кількох виданнях. З-проміж основних гравців варто відзначити календарну продукцію "Української спільноти водіїв", що діє через портал driver.top, друкарні "Провокація" з Києва та експертів автоспорту Rally In Ukraine.

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Київ календарний

DriverTop LLC щодо календарної продукції має виважений естетичний підхід й продуману ілюстративну тематику, яку формують за участі усіх охочих шляхом голосування. Це уже увійшло в правило.

В "Української спільноти водіїв" свій підхід до створення календарів автомобільної тематики. Фото: driver.top

Підсумки голосування за найкращий автомобіль місяця стали відправною точкою для ескізних напрацювань кожного листка. Втім, у готовому вигляді календар ще ніде не засвітився, є тільки ескізні напрацювання макетів.

Замовлення на настінний календар з розгортанням по вертикалі вже розпочато. Раніше повідомлялося, що вартість одного примірника буде в межах 450 гривень.

У торговій мережі з’явилися ще кілька календарів формату А4, виготовлені різними видавцями для шанувальників легкових автомобілів та автоперевізників. Це так звані квартальні календарі на цупкому картоні.

Україномовні календарі за стилістикою та конструкцією транспортних сегментів схожі, але цінники мають доволі контрастні. Колаж: Авто24

Цінники різні – від 117 до 155 гривень.

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Друкарня "Провокація" запропонувала календарі автомобільної тематики на всі смаки. Є на обкладинці як сучасні, так і раритетні автомобілі, навіть комерційний транспорт.

Друкарня "Провокація" має найширшу в Україні календарну лінійку транспортної тематики, пропонує альманахи від легкового сегмента до автоперевезень, вантажівок і логістики. Колаж: Авто24

Україна спортивна

Доволі цікаво підійшла до календарної тематики спільнота Rally In Ukraine. Відчувається, що тут вболівають за українських спортсменів, оскільки випустили у світ на 2024 рік відразу три настінні альманахи.

За основу до календарної сітки взяли фото видатних українських екіпажів, які виступали та перемагали на трьох найбільш популярних автомобілях – Еvо, Імпрезі та 2108. Фото: Rally In Ukraine.

Календарі не з дешевих – замовлення доступні за 270 гривень. При цьому 50 гривень з кожного проданого часопису буде направлено на те, щоб наблизити нашу перемогу та повернути ралі в мирну Україну.

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Також спільнота українських ралійників повідомила про випуск розширеної та доповненої серії календарів на 2024 рік, що присвячена 30-річчю Чемпіонату України з ралі. Тут вибір широчезний: шанувальники автоспорту та екіпажів можуть вибрати і замовити на власний розсуд будь-який з двох десятків календарів. Вартість одного з цієї серії – 250 гривень.

Листки з настінного календаря, видрукуваного з нагоди 20-річчя відомої одеської команди Bogatkin Rally Team. Колаж: Авто24

Чехія для України

У мережі магазинів Епіцентр та сервісу rozetka.com.ua для шанувальників мотоциклів з’явилися календарі за 378 гривень, видруковані у Чехії. Щоправда, вони англомовні.

На ринок України прийшла календарна поліграфічна продукція видавців Чехії: ніша часописів мотоциклетної тематики у нас практично вільна. Фото: rozetka.com.ua

Гарне поліграфічне оформлення 14 аркушів щільного паперу на спіральній підвісці передає у кольорі авторські світлини кращих світових зразків мотопродукції.

Віриться, що в Україну разом з перемогою повернеться не тільки мотоспорт та мода на байки, але й вітчизняні календарі для шанувальників цього транспорту. Ілюстрація: Авто24

Німеччина

І хоча дати з днями тижня листків старих календарів з роками не збігаються, шанувальники престижних автівок зберігають фірмові календарі багатьох видавців і навіть колекціонують їх.

Календарі Miss Tuning від організаторів фестивалю Tuning World Bodensee (Німеччина) навіть з роками не втрачають попиту.

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Календарна тематика Miss Tuning бере початок з 2003 року й відтоді займає найвищі рейтингові сходинки у світі, не кажучи вже про європейський континент.

Місцеві території навколо Боденського озера були використані у 2007 році як фон для календаря з Miss Tuning Silvia. Ефектне фото з Learjet і BMW, тюнінгованим Hamann, зробили в аеропорту Фрідріхсгафен. Фото: tuningworldbodensee.de

Календарі усіх років й досі тримаються у рейтингу попиту. По-перше, кожен листок календаря з днями тижня містить гарні фото автомобілів німецьких виробників BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen і Porsche на фоні кращих європейських архітектурних споруд чи краєвидів австрійських Альп.

По-друге, окрасою фото стають красуні з-поміж переможців конкурсів "Міс Тюнінг", а краса жіноча, як відомо, робить світ ще кращим.

Miss Tuning Ніна поїхала на улюблений німцями острів у 2005 році. Гарний захід сонця на пляжі чи собор Пальма-де-Майорка – лише деякі з місць, які використовувалися на острові. Нині цей календар у п'ять разів дорожчий від початкової роздрібної ціни. Фото: tuningworldbodensee.de

Італія

До поєднання жіночої краси з тематикою автомобілів та їх компонентів звертається й провідний італійський шинник Pirelli. Календарі цього бренду розкривають ніжний жіночий образ у витонченому стилі без натяку на еротику, що додає ще більшої естетичної насолоди від споглядання характерних образів жінки.

Реклама рухає бізнес: в календарній продукції Pirelli час від часу зустрічається ненав’язливе просування шинної продукції. Колаж: Авто24

Щоправда, календар на 2024 рік бренд зробив трохи з відступом від звичного стилю, вдавшись до африканської тематики. Знятися на листки календаря залюбки погодилися Наомі Кемпбелл, Аманда Горман, Марго Лі Шеттерлі, Анжела Бассет. З’явилися й чоловічі образи – принц Гясі, Його Величність Тумфуа Осей Туту II.

Календар на 2024 року Pirelli повністю присвячено африканській тематиці. Колаж: Авто24

Здебільшого це календар не стільки шинної тематики, скільки звернений до культурно-мистецької спадщини Африки та її сучасності на тлі історичних пам’яток.

Польща

Тут знаковий ексклюзив. Маємо чи не єдиний в Європі випадок, коли виробництвом календаря автотранспортної тематики займається не видавництво чи комерційна структура, а рядовий водій-далекобійник. Якщо точніше, то перевізниця Івона Блехарчик.

У неї це третій за відліком випуск благодійного календаря Super Trucker. До календаря 2024 року увійшли світлини Івонки та її магістрального тягача Volvo FH чорної масті і такого ж кольору тентового напівпричепа, зроблені практично по всій Європі.

Всі кошти від продажу календаря підуть на фінансову підтримку постраждалих водіїв-далекобійників. Фото: Івона Блехарчик

Цього року Івона та її однодумці зосередилися на підтримці трьох постраждалих водіїв. Імена озвучено – Рената, якій потрібна операція та новий протез, оскільки вона мріє повернутися за кермо фури, та Якуб і Томек, котрі потрапили у серйозні аварії під час виконання своїх обов'язків.

Усі попередні заявки на календар команда Івони Блехарчик виконала до Різдвяних свят, нові замовлення розійдуться по всьому світу уже після канікул. Фото: Івона Блехарчик

Їхні ситуації нагадують про те, що кожен з автоперевізників може опинитися в подібній ситуації та потребувати допомоги. Отож Івонка звернулася до всіх колег-далекобійників придбати такий календар і цим самим допомогти постраждалим колегам.

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Календарі видрукували польською мовою та в англомовній версії. Замовлення на цю продукцію пішли з усього світу. Вартість кожного календаря 49,99 злотих (476 грн). Завдяки спонсорам, коштом яких видрукувано календарі, вся вторгована від реалізації сума піде на допомогу постраждалим водіям.

Замість післямови

Звісно, в огляді охоплено лише маленьку частину календарної продукції. Кастомізація транспортних засобів усіх типів, призначень і розмірних груп, не кажучи вже про бренди, була і буде проявом індивідуальних смаків.

Кастомизація автотранспорту в календарній продукції здебільшого базується на поєднанні виважених зображень техніки та людей, що несуть художнє та естетичне задоволення. Фото: utodino.de

Комусь хочеться бачити автівки на фоні засніжених гір чи альпійських лугів, хтось хоче милуватися машинами та дівчатами перед історичними будівлями, а комусь бракує листків календаря з еротичними мотивами. Тут уже справа особистих смаків, які можна легко задовольнити звичайним замовленням через amazon.