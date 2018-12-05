Естети будуть задоволені.

У Мілані відбулася презентація нового календаря бренду. Стильний та витончений фото-календар від Pirelli буде до смаку цінителям краси жіночого тіла. Усе в межах пристойного.

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Для цьогорічного календаря Pirelli знялись моделі Джіджі Хадід, Летиція Каста, артист балету Сергій Полунін та дизайнер Олександр Ван. Автором фотографій став британський фотограф Альберт Уотсон.

На прес-конференції Уотсон відзначив, що хотів зняти календар в новій стилістиці і прагнув домогтися подібності фотографій зі стоп-кадрами з фільму, повідомляє MMR. Формат знімків 16:9 також ріднить добірку фото з кінематографом.

Фото: календар Pirelli 2019 / Pirelli

“Я би хотів, аби люди, розглядаючи календар, розуміли, що я прагнув досліджувати внутрішній світ мною героїнь, створюючи ситуації, в яких проявляється позитивне мислення сучасних жінок”, – зазначив автор фотографій.

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