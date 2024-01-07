У 2023 році було багато прем’єр та автоновинок, які зацікавили авторитетних європейських та світових експертів. Однак не всі новинки виправдали очікування.

Експерти, завдячуючи своєму досвіду, а також суб’єктивним враженням від конкретної моделі, оцінюють, та діляться думками про новий автомобіль. То ж це зовсім не означає, що ці автоновинки – погані автомобілі.

Журналісти з Autoblog, склали власний перелік автомобілів на ринку США, які не виправдали їхніх очікувань.

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Honda Pilot

Нова Honda Pilot зовсім не вразила експертів. Нова модель отримала значні оновлення налаштувань керованості, новий дизайн та інтер’єр. Однак, експерти дійшли висновку, що попередня модель була більш вдалою за актуальну.

Все тому, що нова модель має помітно млявіші реакції на кермо, та більш суворий дизайн, якому важче знайти своїх прихильників. Хоч авто і має продуктивний двигун V6, він все одно виглядає досить непривабливим на фоні конкурентів в класі трирядних сімейних кросоверів, яких на американському ринку представлено досить багато.



Mercedes-AMG C 43

Світові автожурналісти та експерти одноголосно називають AMG C 43 одним з найгірших автомобілів Mercedes-AMG. Більшість з них скаржаться, що авто має жорстку підвіску навіть в стандартному режимі їзди. Через погано налаштовано підвіску в крутих поворотах авто буквально втрачає зчеплення з дорогою, тож системі ESC доводиться втручатись.

Проте, найбільший мінус, який помічає кожен, хто сідає за кермо Mercedes-AMG C43 – це робота КПП. Трансмісії AMG зазвичай настільки хороші, що в режимі Sport+ роблять всю роботу за вас. Вони охоче перемикаються на нижчу передачу, часто на кілька передач, на гальмуваннях у повороті, і швидко перемикаються на вищу передачу саме тоді, коли б ви цього забажали. Однак, з C43 все інакше. Експерти зазначили, що під час активної їзди “на всі гроші”, трансмісія постійно перемикалася на неправильну передачу. Тим більше це все супроводжувалось посмикуваннями та поштовхами. Можна припустити, що винна в цьому система м’якого гібрида C43, інтегрована з трансмісією, але в будь-якому випадку, у конкурентів подібних зауважень немає.

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Alpina XB7

Справжні поціновувачі німецьких авто певно здивуються, побачивши в цьому списку одну з моделей Alpina. Компанія, що виготовляє розкішні версії BMW, просто не може створювати невдалі авто. Однак, світові автожурналісти іншої думки про XB7.

Важко повірити, але на думку експертів, XB7 і їздить, і керується гірше, ніж його побратими X7 (M60i). Завдяки поєднанню модифікованої підвіски та масивних коліс авто має гіршу динаміку за свого звичайного побратима. Проте Alpina XB7 ще більш розкішна в салоні, тож вона точно знайде своїх поціновувачів.

Toyota Crown

Седан преміумкласу від японської компанії Toyota став об’єктом цікавості не лише автомобільних критиків, а й звичайних автофанатів. Як-не-як, новий флагман Toyota мав стати найбільш технологічною моделлю в лінійці. Проте, коли автомобіль офіційно презентували, та експерти його протестували, вони дійшли висновку, що новий Crown дарує схожий рівень оснащення та комфорту, як і модель Avalon.

Однак, вартість нового Crown здається просто космічною, адже за ті ж кошти вже можна придбати представника лінійки Lexus. Зокрема, модель ES 350, коштує приблизно стільки ж, що й флагман від Toyota. І саме таке позиціювання моделі, робить її абсолютно непотрібною, адже Toyota Crown програє конкуренцію своїй же преміальній лінійці Lexus. Звичайно, що поціновувачі та справжні фанати Toyota оберуть Crown, але ES 350 точно буде не гіршим, а можливо, навіть кращим варіантом за однаковий бюджет.

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BMW M4 CSL

Варто зазначити, BMW M4 – чудовий автомобіль, ідеально збалансований, здатен подарувати своєму водію надзвичайні емоції не лише під час міської їзди, але й на треці. Однак спеціальна версія CLS не може запропонувати комфорт під час звичайної їзди, як це робить стандартна модель.

Річ у тім, що версія CLS має інші налаштування підвіски, які допомагають машині проявити всі можливості на треку, а також карбонові спортивні сидіння, які ніяк не регулюються. Саме це стало причиною того, що автомобіль справив неоднозначне враження у критиків. Звісно, M4 CLS є ревучим звіром, насолодою для розуму, і це, безперечно, щось особливе, проте чи вартий він $140 000, якщо використовувати його лише на треці вам навряд чи вдасться?