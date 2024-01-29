Середній запас ходу електромобілів у 2023 році для ринку США досяг 435 кілометрів, чого достатньо для щотижневих поїздок помірної інтенсивності.

Це на 20 кілометрів більше (20,92 км), ніж у 2022 році. Зростання досягнуто завдяки удосконаленням технологій, запроваджених виробниками електромобілів та акумуляторів.

За даними EPA, що базуються на дослідженнях Міністерства енергетики США та Агентства з охорони навколишнього середовища США, це майже на 322 кілометри більше, ніж десять років тому. І цього також достатньо для середньої щотижневої поїздки. Тут варто уточнити, що цифру взято не з неба: Міністерство транспорту США повідомило, що американський водій в середньому проїжджає приблизно 59,5 кілометра щодня.

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Попри те, що запас ходу часто називають однією з головних причин, чому водії відкладають купівлю електромобіля, сьогодні багато електромобілів долають понад 300 миль, тобто 482,8 км. Торік понад 25 моделей різних виробників перевищили таку позначку. Це майже вдвічі більше, ніж два роки тому.

Оскільки цього року з’явиться кілька нових моделей, як-от Jeep Wagoneer S з очікуваним запасом ходу близько 400 миль (643,7 км), то знову варто очікувати зростання пробігу.

Якщо за якихось десять років пробіг автомобіля на одні зарядці зріс у п’ять разів із 80 до 400 кілометрів, то уявіть собі акумуляторний хід машини ще через десятиліття! Якщо у вас від перемноженого на п’ять запаморочилося у голові, то просто помножте нинішній пробіг хоча б на три – плече у 1200 кілометрів також буде солідним.

І наостанок: у середньому за рік ціни на електромобілі впали в межах 2040 доларів США, що також не може не вселяти оптимізму.