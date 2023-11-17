Японія перевершила свої рішення щодо маленьких kei-карів та зробила мініатюрну одномісну машинку, започатковуючи абсолютно новий сегмент міського транспорту.

Японський стартап KG Motors вивчив місцевий ринок попиту і логістики та розробив свій перший електромобіль для міського використання. Як з’ясувалося, більшість японців на роботу та навчання їздять автомобілем самі. Усі вивчені урядові опитування показали, що близько 70% власників автомобілів у Японії їздять у будні без пасажирів.

Дослідження наштовхнуло розробників на створення одномісного сучасного автомобіля з майже повноцінною палітрою інновацій та комфорту. І це компанії вдалося: перший електромобіль бренду хоча й маленький, але економічний, прудкий, з дуже привабливою вартістю володіння і, головне, зручний у паркуванні.

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Автомобіль з одним сидінням по центру салону має максимальну швидкість 60 км/год. Двигун потужністю 5000 Вт видає трохи менш як сім кінських сил. Це як мопед, але з дахом над головою.

Рівня потужності акумулятора вистачає для пробігу 100 км на одному заряді. Перезаряджання займає близько 5 годин від домашньої розетки змінного струму.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Щодо габаритів, то вони і правда дивовижні. У довжину малюк не перевищує 2,45 м, що практично у два рази менше від, скажімо, довжини пікапа Nissan NP 300 с дворядною кабіною (4,95 м). Ширина така, що може увійти в стандартні коридорні двері – 1,09 метра. Висота всього 1,5 метра.

Комфорт забезпечує кондиціонер. При потребі можна опустити скло, але бокові вікна відкриваються вручну, що може декого розчарувати – треба фізично попрацювати.

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Звісно, одномісний автомобіль аж ніяк не замінить потребу у більшій сімейній машині, особливо коли матері чи батьку потрібно по дорозі на роботу підвозити дитину до школи. Однак враховуючи пізні шлюби японської молоді, це не стане на заваді мати таку автівку для поїздок на роботу чи навчання.

При цьому на чільне місце виходить ціна свободи й незалежності від громадського транспорту – всього 1 мільйон ієн, що конвертується у 6 600 доларів США.

Частково така вартість зумовлена низькими витратами KG Motors від ефективної конструкції, у т. ч. завдяки симетричним компонентам кузова, які зменшують кількість прес-форм та інструментів. Подібну концепцію запроваджено на Citroën Ami, де для скорочення витрат також використовуються однакові передні та задні панелі кузова, а також скляні компоненти.

Поки машина проходить тест-драйви. В наступному році розробники планують відточити дизайн, доповнити деякі опції та цифрові системи. Серійне виробництво очікується вже у 2025 році.