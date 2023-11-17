Япония превзошла свои решения относительно маленьких kei-каров и сделала миниатюрную одноместную машинку, инициируя совершенно новый сегмент городского транспорта.

Японский стартап KG Motors изучил местный рынок спроса и логистики, разработал свой первый электромобиль для городского использования. Как выяснилось, большинство японцев на работу и обучение ездят на автомобиле сами. Все изученные правительственные опросы показали, что около 70% владельцев автомобилей в Японии ездят по будням без пассажиров.

Исследование натолкнуло разработчиков на создание одноместного современного автомобиля с почти полноценной палитрой инноваций и комфорта. И это компании удалось: первый электромобиль бренда хоть и маленький, но экономичный, быстрый, с очень привлекательной стоимостью владения и, главное, удобен в парковке.

Читайте также Япония присоединилась к странам, запретящим машины на бензине и дизеле

Автомобиль с одним сиденьем по центру салона имеет максимальную скорость 60 км/ч. Двигатель мощностью 5000 Вт выдает чуть менее семи лошадиных сил. Это как мопед, но с крышей над головой.

Уровня мощности аккумулятора достаточно для пробега 100 км на одном заряде. Перезарядка занимает около 5 часов от домашней розетки переменного тока.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Что касается габаритов, то они и правда удивительны. В длину малыш не превышает 2,45 м, что практически в два раза меньше, скажем, длины пикапа Nissan NP 300 с двухрядной кабиной (4,95 м). Ширина такова, что может войти в стандартную коридорную дверь – 1,09 метра. Высота всего 1,5 метра.

Комфорт обеспечивает кондиционер. При необходимости можно опустить стекло, но боковые окна открываются вручную, что может разочаровать – нужно физически поработать.

Читайте также Япония запретит поставки в Россию премиальных авто

Конечно, одноместный автомобиль отнюдь не заменит потребность в большой семейной машине, особенно когда матери или отцу нужно по дороге на работу подвозить ребенка в школу. Однако учитывая поздние браки японской молодежи, это не помешает иметь такой автомобиль для поездок на работу или учебу.

При этом во главу угла выходит цена свободы и независимости от общественного транспорта – всего 1 миллион иен, что конвертируется в 6 600 долларов США.

Частично такая стоимость обусловлена низкими затратами KG Motors от эффективной конструкции, в т. ч. благодаря симметричным компонентам кузова, уменьшающим количество пресс-форм и инструментов. Подобная концепция внедрена на Citroën Ami, где для сокращения расхода также используются одинаковые передние и задние панели кузова, а также стеклянные компоненты.

Пока машина проходит тест-драйвы. В следующем году разработчики планируют отточить дизайн, дополнить некоторые настройки и цифровые системы. Серийное производство ожидается уже в 2025 году.