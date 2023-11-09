Этот причудливый маленький Ami Pop, собравший 43 000 почитателей с момента запуска два года назад, обновился с намеком на спортивный характер. Он получил новый нос и графику, но 45 километров в час спортивными назвать тяжело.



Новая графика построена на контрастах яркости цвета действительно и придает немного динамики, но все-таки это тихоход. Несмотря на такую "быстроту", желающих на такой транспорт не уменьшается, многих устраивает мощность EV 8 л.с. и разгон всего до 45 км/ч.

Едва заметный новый вид сохраняет первоначальную стилистику. Ami Pop с новым макияжным дизайном так же игрив, молодежен и, говорят, спортивный. Правда, в последнее верится с трудом.

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В новом исполнении Citroen начал отделку с легкосплавных колесных дисков и привел черную графическую полосу под лобовым стеклом. Также обновлена черная секция переднего и заднего бамперов, задний спойлер, который должен уменьшить подъемную силу. Чтобы случайно, не взлетел на 45 км/ч? Добавился набор графики для дверей и четвёртых панелей.

Благодаря этой новой передней части мы хотели сделать новый My Ami Pop ярким и узнаваемым для всех даже на расстоянии 100 метров. Благодаря заднему спойлеру My Ami Pop уже может похвастаться выразительным спортивным силуэтом. Добавив новые цвета и графику, эти атрибуты стиля усилили энергий. , воспроизводя чуткое и динамичное вождение, которым наслаждаются клиенты в электрическом режиме", – сказал, дизайнер экстерьера Антуан Гайо-Древон.

В этом году Ami Pop сохранил основные функции, едва обновив наклейки, сделав более яркий вид и придав желтый элемент. Разработчики указывают на новизну в цвете интерьера, потому что там появился… желтый крючок для сумки.

Наклейки на дверных порогах и окнах сменили оранжевый инфракрасный, настоящий фирменный красный цвет линейки Citroën. Фото: media.stellantis.com

Эксперты не берутся перечислять «огромные» изменения, хотя кое-что все-таки нашли. Как выяснилось, последний Pop получил пару темных рамок для фар, дополняющих другие элементы передней части. Подобное уже встречается на Ami Buggy и Ami Tonic, но на Pop они доступны впервые.

Citroen также внес некоторые функциональные изменения в Ami, переместив селектор вождения на центральную консоль для улучшения эргономики. Это изменение размещает селектор рядом с важнейшим USB-разъемом и элементами управления вентиляцией, и в начале 2024 будет распространен в других версиях Ami.

Напомним, что Citroen Ami в Монако при резком повороте перевернулся