Цей чудернацький маленький Ami Pop, що зібрав 43 000 продажів з моменту запуску два роки тому, оновився з натяком на спортивний характер. Він отримав новий ніс і графіку, але 45 кілометрів на годину спортивними назвати важко.

Нова графіка побудована на контрастах яскравості кольорів і дійсно надає трохи динаміки, але все-таки це тихохід. Попри таку "прудкість", охочих на такий транспорт не меншає і багатьох влаштовує потужність EV 8 к.с. та розгін лише до 45 км/год.

Ледь помітний новий вигляд зберігає первісну стилістику. Ami Pop з новим макіяжним дизайном так само грайливий, молодіжний і, кажуть, спортивний. Щоправда, в останнє віриться важко.

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У новому виконанні Citroen почав оздоблення з легкосплавних колісних дисків та навів чорну графічну смугу під лобовим склом. Також оновлено чорну секції переднього та заднього бамперів, задній спойлер, який наче повинен зменшити підіймальну силу. Щоб бува, не злетів на 45 км/год? Додався набір графіки для дверей та четвертних панелей.

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"Завдяки цій новій передній частині ми хотіли зробити новий My Ami Pop яскравим і впізнаваним для всіх навіть на відстані 100 метрів. Завдяки задньому спойлеру My Ami Pop вже може похвалитися виразним спортивним силуетом. Додавши нові кольори та графіку, ці атрибути стилю підсилили енергійний характер Ami, відтворюючи чуйне та динамічне водіння, яким насолоджуються клієнти в електричному режимі", – сказав, дизайнер екстер’єру Антуан Гайо-Древон.

Цього року Ami Pop зберіг основні функції, ледь оновивши наклейки, зробивши більш яскравий вигляд та додавши жовтий елемент. Розробники вказують на новизну в кольорі інтер’єру, бо там з’явився… жовтий гачок для сумки.

Наклейки на дверних порогах і вікнах змінили помаранчевий на інфрачервоний, справжній фірмовий колір лінійки Citroën. Фото: media.stellantis.com

Експерти не беруться перераховувати «карколомні» зміни, хоча дещо все-таки найшли. Як з’ясувалося, останній Pop отримав пару темних рамок для фар, які доповнюють інші елементи передньої частини. Подібне вже зустрічається на бездверних Ami Buggy та Ami Tonic, але на Pop вони доступні вперше.

Citroen також вніс деякі функціональні зміни в Ami, перемістивши селектор водіння на центральну консоль для покращення ергономіки. Ця зміна розміщує селектор поряд із найважливішим USB-роз’ємом і елементами керування вентиляцією, і на початку 2024 року буде поширено в інших версіях Ami.

Нагадаємо, що на крутому повороті в Монако Ami перевернувся