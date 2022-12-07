Концепт Opel Rocks e-xtreme намалював студент, але його зроблять в натуральну величину.

Електромобіль Opel Rocks-e – це, по суті, Citroen Ami. Він відрізняється від “француза” лише значком Opel, машину вперше показали трохи більше року тому.

Однак Opel не зупинився і вирішив подивитись, яким цей електромобільчик бачить його основна аудиторія – молодь. Тому компанія провела конкурсу дизайну під назвою Rocks-e Design Hack. Переможцем у створенні яскравого електромобіля оголошено 26-річного німця Лукаса Венцхофера.

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Його дизайн — це інтерпретація симпатичної машини, призначеної для бездоріжжя. На відміну від справжнього крихітного транспортного засобу, цей зроблений з винесеними назовні колесами для кращої стабільності, подвійними поперечними важелями спереду, дугою та масивним спойлером ззаду.

Керівництво Opel настільки було вражене цим дизайном, що автовиробник вирішив його виготовити в натуральну величину. Звичайно, такий Rocks e-xtreme зроблять в одному екземплярі.