Концепт Opel Rocks e-xtreme нарисовал студент, но его сделают в натуральную величину.

Электромобиль Opel Rocks-e – это, в сущности, Citroen Ami. Он отличается от "француза" только значком Opel, машину впервые показали чуть больше года назад.

Однако Opel не остановился и решил посмотреть, как этот электромобильчик видит его основная аудитория – молодежь. Поэтому компания провела конкурс дизайна под названием Rocks-e Design Hack. Победителем в создании яркого электромобиля объявлен 26-летний немец Лукас Венцхофер.

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Его дизайн – это интерпретация симпатичной машины, предназначенной для бездорожья. В отличие от настоящего крошечного транспортного средства это сделано с вынесенными наружу колесами для лучшей стабильности, двойными поперечными рычагами спереди, дугой и массивным спойлером сзади.

Руководство Opel настолько поразилось этим дизайном, что автопроизводитель решил его изготовить в натуральную величину. Конечно, такой Rocks e-xtreme сделают в одном экземпляре.