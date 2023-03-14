Це не звичайний поворот, а славнозвісна "шпилька" Grand Hotel Hairpin у Монако, одна з найскладніших ділянок перегонів "Формули 1".

Монако відоме своїми казино, багатими людьми у них та яхтами. Але серед автомобілістів це місто знане своєю знаменитою вуличною трасою Формули-1. Одна з найбільш складних та повільних для спортивних болідів ділянок – поворот Grand Hotel Hairpin. Багато хто на спортивних машинах спробував проходити цей поворот на максимально можливій швидкості, але на комерційному електромобілі – ще ні.

До речі Citroen Ami служитимуть у французькій армії

Все буває вперше, і відчайдух Citroen Ami теж вирішив повторити складну вправу за рогом Grand Hotel на максимальній швидкості. Кілька ракурсів цих спроб опублікував у Twitter користувач World Bollard Association.

Водій розігнався до максимальної чи навіть більшої для цього авто швидкості (45 км/год) і спробував “вписатися” у відомий крутий віраж. Але крихітний Citroen перекинувся на бік, в’їхавши в один зі стовпів на тротуарі.

Over to Monaco🇲🇨 where we have exclusive footage of bollards saving lives.#WorldBollardAssociation

pic.twitter.com/ESfwsI3EId — World Bollard Association™ (@WorldBollard) March 12, 2023



Існує ряд факторів, чому так сталося. Одним із головних є той факт, що Ami розвиває максимальну швидкість 45 км/год, адже це не повноцінний автомобіль. За спеціальною класифікацією у Франції ним можна керувати без прав. Він розроблений для тісних міських вулиць, тому його кузов надзвичайно вузький, хоча й досить високий. Така конструкція зовсім не призначена для швидкого виконання поворотів.

Інший аспект – Ami їхав у тому ж напрямку, що й гонка Формули-1. Цілком можливо, що швидкість з гори була набагато вищою, ніж максимальна з заводу. Тому коли маленький автомобіль почав повертати, він уже нахилився навіть трохи більше, ніж розраховували конструктори. Тож із додатковою швидкістю та крутим поворотом результат мав бути неминучим.