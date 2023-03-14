Это не обычный поворот, а знаменитая "шпилька" Grand Hotel Hairpin в Монако, один из самых сложных участков гонки "Формулы 1".

Монако известен своими казино, богатыми людьми в них и яхтами. Но среди автомобилистов этот город популярен своей знаменитой уличной трассой Формулы-1. Один из самых сложных и медленных для спортивных болидов участков – поворот Grand Hotel Hairpin. Многие на спортивных машинах попытались проходить этот поворот на максимально возможной скорости, но на коммерческом электромобиле – еще нет.

Кстати говоря Citroen Ami будут служить во французской армии

Все бывает впервые, и отчаянный водитель Citroen Ami тоже решил повторить сложное упражнение за углом Grand Hotel на максимальной скорости. Несколько ракурсов этих попыток опубликовал в Twitter пользователь World Bollard Association.

Водитель разогнался до максимальной или даже большей для этого автомобильчика скорости (45 км/ч) и попытался вписаться в известный крутой вираж. Но крошечный Citroen опрокинулся на бок, въехав в один из столбов на тротуаре.

Over to Monaco🇲🇨 where we have exclusive footage of bollards saving lives.#WorldBollardAssociation

pic.twitter.com/ESfwsI3EId — World Bollard Association™ (@WorldBollard) March 12, 2023



Существует ряд факторов, почему так вышло. Одним из главных является тот факт, что Ami развивает максимальную скорость в 45 км/ч, ведь это не полноценный автомобиль. По специальной классификации во Франции им можно управлять без прав. Он разработан для тесных городских улиц, поэтому его кузов очень узок, хотя и достаточно высок. Такая конструкция совсем не предназначена для быстрого исполнения поворотов.

Другой аспект – Ami ехал в том же направлении, что и гонка Формулы-1. Вполне возможно, что скорость с горы была намного выше, чем максимальная с завода. Поэтому, когда маленький автомобиль начал поворачивать, он уже наклонился даже немного больше, чем рассчитывали конструкторы. Поэтому с дополнительной скоростью и крутым поворотом результат оказался неизбежен.