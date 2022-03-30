Япония вводит запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию. Аналогичные санкции ранее были введены США и Евросоюзом

Япония вводит новые ограничения на экспорт товаров в Россию: с 5 апреля начинает действовать запрет на поставки драгоценных камней, ювелирных украшений, а также премиальных автомобилей, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

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Перечень товаров роскоши, попавших под запрет, пока не опубликован, также неясно, какие модели автомобилей нельзя будет возить в Россию.

С середины марта действует запрет на поставку в Россию предметов роскоши из Европы – в список санкций попали и транспортные средства стоимостью 50 тысяч евро и больше, а именно топовые модели премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW и другие. При этом все эти компании и без прямого запрета приостановили экспорт всей своей продукции в Россию на фоне российско-украинской войны.

Ранее министерство торговли США представило свой список предметов роскоши, запрещенный к ввозу в Россию. В списке на 19 страницах перечислены спиртные напитки, часы, ювелирные украшения, а также автомобили, причем не только премиальные. Запрещены как поставки новых, так и подержанных машин.

На какие именно японские автомобили будет распространяться эмбарго, станет известно ближе к 5 апреля — в этот день запрет на экспорт предметов роскоши вступит в силу.

Стоит отметить, что у четырех японских автопроизводителей есть заводы по выпуску легковых автомобилей в России: Toyota собирает в Санкт-Петербурге RAV4 и Camry, Nissan производит на своем петербургском предприятии Qashqai, X-Trail и Murano, Mitsubishi собирает на калужском ПСМА Рус Outlander и Paje Sport, а Mazda выпускает во Владивостоке Mazda6, CX-5 и CX-9.

Также на российском рынке были представлены японские премиальные марки Lexus и Infiniti, а также массовые Suzuki, Subaru и Isuzu. Все они возили автомобили из-за границы. Что касается Honda, то эта компания уже полностью обратила автомобильный бизнес в стране-агрессоре.