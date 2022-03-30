Японія вводить заборону на експорт преміальних автомобілів до Росії. Аналогічні санкції раніше були введені США та Євросоюзом

Японія вводить нові обмеження на експорт товарів до Росії: з 5 квітня починає діяти заборона на постачання дорогоцінного каміння, ювелірних прикрас, а також преміальних автомобілів, повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Перелік товарів розкоші, які потрапили під заборону, поки не опубліковано, також неясно, які саме моделі автомобілів не можна буде возити до Росії.

З середини березня діє заборона на постачання в Росію предметів розкоші з Європи — до списку санкцій потрапили і транспортні засоби вартістю 50 тисяч євро і більше, а саме топові моделі преміальних брендів, таких як Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW та інших. При цьому всі ці компанії і без прямої заборони зупинили експорт усієї своєї продукції в Росію на тлі російсько-української війни.

Раніше міністерство торгівлі США представило свій список предметів розкоші, заборонений до ввезення до Росії. У списку на 19 сторінках перераховані спиртні напої, годинник, ювелірні прикраси, а також автомобілі, причому не лише преміальні. Заборонено як постачання нових, так і вживаних машин.

На які саме японські автомобілі поширюватиметься ембарго, стане відомо ближче до 5 квітня — цього дня заборона експорту предметів розкоші набуде чинності.

Варто зазначити, що у чотирьох японських автовиробників є заводи з випуску легкових автомобілів в Росії: Toyota збирає в Санкт-Петербурзі RAV4 і Camry, Nissan виробляє на своєму петербурзькому підприємстві Qashqai, X-Trail і Murano, Mitsubishi збирає на калузькому ПСМА Рус Outlander і Pajero Sport, а Mazda випускає у Владивостоці Mazda6, CX-5 та CX-9.

Також на російському ринку були представлені японські преміальні марки Lexus та Infiniti та масові Suzuki, Subaru та Isuzu. Усі вони возили автомобілі з-за кордону. Що ж до Honda, то ця компанія вже повністю звернула автомобільний бізнес у країні-агресорі.