Введення нових санкцій проти Російської Федерації може спричинити припинення постачання важливих автомобільних деталей, з яких складають автомобілі.

Нестабільна геополітична ситуація через кризу навколо України може призвести до зупинок складальних ліній у Росії, зокрема на АвтоВАЗі та на підприємстві Renault. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив глава Renault Group Лука де Мео.

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Криза може призвести як до фінансових санкцій, так і в заборону на постачання важливих автомобільних комплектуючих, які приїжджають з-за кордону. На сьогоднішній день Renault займається дослідженнями в галузі організації альтернативних ланцюжків постачання компонентів для своїх заводів у РФ.

Нові постачальники можуть стати в нагоді в тому випадку, якщо європейська влада все ж таки запровадить проти Росії нові санкції. Поки що АвтоВАЗ та російська фабрика Renault отримують до 20% та 40% комплектуючих з-за кордону відповідно. У разі перебою постачання підприємства можуть чекати тривалі простої.