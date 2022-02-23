Введение новых санкций против Российской Федерации может повлечь прекращение поставки важных автомобильных деталей, которые используются при сборке автомобилей.

Нестабильная геополитическая ситуация из-за кризиса вокруг Украины может привести к остановкам сборочных линий в России, в частности на АвтоВАЗе и на предприятии Renault. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Renault Group Лука де Мео.

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Кризис может привести как к финансовым санкциям, так и в запрет на поставки важных автомобильных комплектующих, приезжающих из-за рубежа. На сегодняшний день Renault занимается исследованиями в области организации альтернативных цепочек поставок компонентов для своих заводов в РФ.

Новые поставщики могут пригодиться в том случае, если европейские власти все же введет против России новые санкции. Пока АвтоВАЗ и российская фабрика Renault получают до 20% и 40% комплектующих из-за рубежа соответственно. В случае перебоя поставки предприятия могут ждать длительные простои.