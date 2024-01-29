Средний запас хода электромобилей в 2023 году для рынка США достиг 435 километров, что достаточно для еженедельных поездок умеренной интенсивности.

Это на 20 километров больше (20,92 км), чем в 2022 году. Рост достигнут благодаря усовершенствованию технологий внедренных производителями электромобилей и аккумуляторов.

По данным EPA, базирующихся на исследованиях Министерства энергетики США и Агентства по охране окружающей среды США, это почти на 322 километра больше, чем десять лет назад. И этого достаточно для средней еженедельной поездки. Здесь стоит уточнить, что цифра взята не с неба: Министерство транспорта США сообщило, что американский водитель в среднем проезжает примерно 59,5 километра ежедневно.

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Несмотря на то что запас хода часто называют одной из главных причин почему водители откладывают покупку электромобиля сегодня многие электромобили преодолевают более 300 миль, то есть 4828 км. В прошлом году более 25 моделей разных производителей превысили такую отметку. Это почти вдвое больше двух лет назад.

Поскольку в этом году появится несколько новых моделей таких как Jeep Wagoneer S с приблизительным запасом хода около 400 миль (643,7 км), то снова стоит ожидать роста пробега.

Если за десять лет пробег автомобиля на одной зарядке вырос в пять раз с 80 до 400 километров, то представьте себе аккумуляторный ход машины еще через десятилетие! Если у вас от перемноженного на пять закружилась голова, то просто умножьте нынешний пробег хотя бы на три – плечо поездки в 1200 километров также будет солидным.

И напоследок: в среднем за год цены на электромобили упали в пределах 2040 долларов США, что также не может не внушать оптимизма.