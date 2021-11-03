Tesla Wall Connector є першим продуктом такого роду, який американська компанія пропонує без власного роз’єму. Замість цього він має з універсальний штекер типу J1772.

Компанія Tesla представила у своєму інтернет-магазині новий зарядний пристрій для дому. Tesla Wall Connector є першим продуктом такого роду, який американська компанія пропонує без власного роз’єму. Замість цього він поставляється з універсальним штекером типу J1772.

Також цікаво: Xpeng представила ультрашвидкісну зарядну станцію

Новий настінний пристрій від Tesla може забезпечити до 9,6 кВт потужності для одного автомобіля. Він має обмеження у 40 ампер та кілька налаштувань живлення. Кабель має довжину 7,3 метра.

Елегантний настінний зарядник можна без проблем встановити як зовні, так і всередині, але роботу повинен виконувати сертифікований електрик. Для монтажу знадобиться вимикач на 50 А, щоб забезпечити максимальну вихідну потужність цього зарядного пристрою.

Tesla Wall Connector являє собою пристрій другого покоління, при тому, що для власників електрокарів Tesla вже зараз доступні настінні зарядні пристрої третього покоління з підключенням до Wi-Fi. Новий пристрій оснащений штекером J1772, який не працює прямо з автомобілем Tesla, оскільки для роботи з ним потрібен адаптер.

Зарядний термінал з універсальним штекером коштує 415 доларів, що помітно дешевше за пристрій, призначений для заряджання Tesla – згадана вище модель третього покоління коштує 500 доларів. За допомогою такого пристрою автомобіль Tesla може отримати до 71 км пробігу за годину.

Фото: новий зарядний пристрій Tesla з універсальним штекером / Tesla