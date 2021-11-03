Tesla Wall Connector является первым продуктом такого рода, который американская компания предлагает без собственного разъема. Вместо этого он имеет универсальный штекер типа J1772.

Компания Tesla представила в своем интернет-магазине новое зарядное устройство для дома. Tesla Wall Connector является первым продуктом такого рода, который американская компания предлагает без собственного разъема. Вместо этого он поставляется с универсальным штекером типа J1772.

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Новое настенное устройство от Tesla может обеспечить до 9,6 кВт мощности для одного автомобиля. Он имеет ограничение в 40 ампер и несколько настроек питания. Кабель имеет длину 7,3 метра.

Элегантный настенный зарядник можно без проблем установить как снаружи, так и внутри, но работу должен выполнять сертифицированный электрик. Для монтажа понадобится выключатель на 50 А, чтобы обеспечить максимальную выходную мощность этого зарядного устройства.

Tesla Wall Connector представляет собой устройство второго поколения, при том, что для владельцев электрокаров Tesla уже сейчас доступны настенные зарядные устройства третьего поколения с подключением к Wi-Fi. Новое устройство оснащено штекером J1772, который не работает прямо с автомобилем Tesla, поскольку для работы с ним нужен адаптер.

Зарядный терминал с универсальным штекером стоит 415 долларов, что заметно дешевле устройство, предназначенное для зарядки Tesla – упомянутая выше модель третьего поколения стоит 500 долларов. С помощью такого устройства автомобиль Tesla может получить до 71 км пробега за час.

Фото: новое зарядное устройство Tesla с универсальным штекером / Tesla