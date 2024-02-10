Не секрет, что электромобили отличаются емкостью батареи, типом привода, скоростью зарядки и мощностью электромоторов. Определить, с какими именно параметрами необходимо выбрать электромобиль, вам поможет эта статья.

Задумываясь над покупкой электромобиля, вам сначала нужно обратить внимание на следующие факторы и взвесить все "за" и "против".

Также интересно: Audi вынуждена приостановить производство электромобилей

Рассчитываем расстояние, которое вы преодолеваете за день

Если вы – владелец автомобиля с ДВС и планируете перейти на электрическую тягу – рассчитайте ваш примерный пробег за день. Это нужно сделать, чтобы определить, электромобиль с каким именно запасом хода следует выбрать.

BMW i3

Получив это значение, необходимо учесть один нюанс. Автопроизводители рекомендуют заряжать батарею до 80% для ежедневного использования – ради долговечности батареи. Полный объем батареи стоит использовать только тогда, когда он вам точно понадобится.

Читайте также: Рейтинг лучших электромобилей 2024 года

Подобным образом, если процент заряда батареи обычно не падает ниже 20%, это также является хорошей гигиеной долговечности батареи. Таким образом, если отбросить этот потолок и пол, то типичный ежедневный рабочий диапазон составляет 60% емкости батареи.

Имея показатели запаса хода и учитывая то, что вы обычно будете вынуждены использовать примерно 60% диапазона батареи, нужно сравнить эти данные с характеристиками электромобиля.

Volkswagen ID.4

Возьмем, например, самый популярный электромобиль в нашей стране – Volkswagen ID.4. Как заявляет производитель, запас хода базовой версии этого электромобиля составляет 520 км (по циклу WLTP), а это значит, что 60% этого показателя составляет 312 км.

Также интересно: Насколько долго может работать батарея в электромобиле

Есть ли у вас гараж?

Жителям квартир заряжать электромобиль гораздо сложнее, ведь у них нет специального места или доступа к розетке на 220 – 240 вольт. Конечно, что городская инфраструктура "быстрых" зарядок постоянно развивается, однако рано или поздно, у вас появится желание поставить автомобиль на зарядку на ночь.

Opel Mokka

К тому же еще одним плюсом зарядки дома является ее цена. Общественные зарядные станции хоть и быстрее, но значительно дороже. Именно поэтому владеть зарядным устройством для домашней зарядки и гараж не только удобно, но и выгодно.

Читайте также: Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое работает и с другими авто

"Больше" - не всегда "лучше"

Задумываясь над покупкой электромобиля с запасом хода в более 500 км за один заряд, вы должны четко осознать, что заплатите гораздо больше.

Huyndai Kona EV

Всего пять-шесть лет назад стоимость аккумулятора составляла почти половину стоимости электромобиля. Сейчас они приближаются к примерно трети стоимости и по прогнозам, продолжат падать в цене следующие годы.

Но если вам не нужны такие показатели запаса хода ежедневно, зачем за это платить? Кроме чрезмерных затрат на приобретение ненужной емкости, большой аккумулятор потребует более длительного времени зарядки.

Также интересно: Составлен рейтинг электромобилей 2024 года, которые проезжают как можно дальше

Путешествия за городом

В случае с электромобилем, этот вопрос становится достаточно важным, ведь если вы путешествуете на большие расстояния достаточно часто – большой запас хода здесь пригодится.

Tesla Model Y

Конечно, на любом электромобиле можно поехать в путешествие между городами, но стоит быть готовым к тому, что сеть междугородних быстрых зарядных станций еще не настолько прекрасно развита, как сети АЗК. Именно поэтому, нужно детально планировать свой маршрут.

Читайте также: Из Львова в Киев на электромобиле за 6 часов: обзор зарядной инфраструктуры

Лучшее из обоих миров

Задумываясь над выбором электромобиля, не стоит также забывать, что совсем рядом есть гибриды. Они помогут экономить топливо и использовать все преимущества электрификации. С другой стороны, есть также и противоположный вариант.

Ford Kuga PHEV 2024

Если вы уже являетесь владельцем авто с ДВС, планируя покупку электромобиля, не стоит избавляться от классической машины. Все потому, что вы можете использовать электромобиль в городе, так же при этом экономя на топливе, авто с ДВС использовать для поездок на дальние расстояния. Хотя, объективные минусы в таком случае также есть – обслуживание двух автомобилей значительно дороже.