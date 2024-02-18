У нових Ford Puma більше не буде функції автоматичного паркування Active Park Assist. Це дозволить виробнику зекономити близько 10 млн доларів на рік.

В оновленому Ford Puma багато кнопок на приладовій панелі, які були встановлені на попередній моделі, “переїхали” на центральний екран. Але одна зникла зовсім: Active Park Assist.

Це була функція автоматичного паркування, яка використовувала ультразвукові датчики автомобіля для вимірювання проміжків між паралельно припаркованими автомобілями.

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Паркувальний асистент був передвісником автопілоту – автомобіль повністю взяв на себе проблему паркування. Але виявилось, що власники мало нею користувалися.

Компанія Ford виявила це під час аналізу даних своїх підключених автомобілів і прийняла рішення виключити цю функцію. "Дуже, дуже мало людей нею користуються. Тому ми можемо прибрати цю функцію", - сказав Кумар Галхотра, операційний директор Ford.

Мотивація – заощадити гроші. За словами Галхотри, ця функція коштує Ford близько 60 доларів за автомобіль. Тож її скасування заощадить Ford близько 10 мільйонів доларів на рік.

У боротьбі за зниження зростаючих витрат Ford є одним з багатьох автовиробників, які шукають функції, які можна вилучити без зайвого занепокоєння клієнтів. Особливо цим відзначилась Tesla, яка видаляла зі своїх моделей панель приладів, потім люк, датчики світла та інші функції.

Нагадаємо, що в Україні суттєво подешевшали автомобілі Tesla.