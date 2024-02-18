В новых Ford Puma больше не будет функции автоматической парковки Active Park Assist. Это позволит производителю сэкономить около 10 млн долларов в год.

В обновленном Ford Puma много кнопок на приборной панели, которые были установлены на предыдущей модели, "переехали" на центральный экран. Но одна исчезла совсем: Active Park Assist.

Это была функция автоматической парковки, которая использовала ультразвуковые датчики автомобиля для измерения промежутков между параллельно припаркованными автомобилями.

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Парковочный ассистент был предвестником автопилота – автомобиль полностью взял на себя проблему парковки. Но оказалось, что владельцы мало ею пользовались.

Компания Ford обнаружила это при анализе данных своих подключенных автомобилей и приняла решение исключить эту функцию. "Очень, очень мало людей ею пользуются. Поэтому мы можем убрать эту функцию", - сказал Кумар Галхотра, операционный директор Ford.

Мотивация – сэкономить деньги. По словам Галхотры, эта функция стоит Ford около 60 долларов за автомобиль. Поэтому ее отмена сэкономит Ford около 10 миллионов долларов в год.

В борьбе за снижение растущих расходов Ford является одним из многих автопроизводителей, которые ищут функции, которые можно изъять без лишнего беспокойства клиентов. Особенно этим отличилась Tesla, которая удаляла из своих моделей панель приборов, затем люк, датчики света и другие функции.

Напомним, что в Украине существенно подешевели автомобили Tesla.