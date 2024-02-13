Цены на автомобили Tesla, как и на другие электромобили, существенно "просели" в течение года. Каковы причины этого явления и какие именно модели подешевели больше всего?

В течение 2023 года цены на подержанные электромобили в Украине существенно снизились – в среднем на $3000, утверждают эксперты Института исследований авторынка. На примере Tesla рассмотрим динамику цен и причины удешевления.

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Среди четырех основных моделей Tesla, самой массовой по итогам торгов в 2023 году была Model 3. Roadster зарегистрирован в Украине в одном экземпляре (на самом деле этих моделей первого поколения есть несколько, однако они не на ходу), а пикап Cybertruck пока еще не привезли.

Популярность отдельных моделей Tesla и пути происхождения

Срез средних цен, полученный на основе изучения данных, собранных агрегатором Automoto.ua, который обрабатывает около 100 сайтов по продаже автотранспорта в Украине, показывает, что средние цены, указанные в объявлениях о продаже легковых машин Tesla за год снизились от 20,2% на Model Y до 27,7% на Model S.

Динамика средних цен на подержанные Tesla

На практике это означает, что средняя разница, выраженная в деньгах, которые запрашивали владельцы в начале 2023 года, и в его конце, составляет около $10 000. Также "просели" минимальные цены: сейчас вполне реально отыскать Model S на ходу (первых выпусков) по цене от $15 000, значительно более новую (однако несколько меньшую по габаритам) Model 3 – от $20 000. Год назад эти запросы были на упомянутые $10 тыс. выше.

Еще несколько тенденций украинского рынка для Tesla: более 70% этих авто свежие (импортированные), а в целом из них 80% ранее были куплены на площадках страховых аукционов, то есть бывали в ДТП или имели другие повреждения (град, вандализм, похищение, затопления и т.д.). Эти факты побуждают обратиться к статистике (истории) средних цен на американских аукционах, поскольку именно оттуда и прибывает большинство электромобилей Tesla.

Для самого массового на рынке автомобиля, Model 3, по данным аналитического портала autoAstat, средняя цена лота в начале 2023 года составляла $20 006. По состоянию на начало 2024 года средняя ставка составляет $10 850, она за год снизилась на 45,8%.

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Легковые электромобили в Украине освобождены от большинства налогов на импорт (сохраняется только акциз, 1 евро за 1 кВт-ч аккумулятора), и от сбора за первую регистрацию. Однако при покупке на американском страховом аукционе нужно оплатить аукционные сборы, страхование, доставку из Европы или США, сертификацию, и ремонт (если рассматривать аукционные машины).

Соответственно, снижение средней "входной" цены на аукционах на 45,8% вполне логично повлекло снижение цен на нашем рынке автомобилей, готовых к продаже "под ключ", на 25,7%, если говорить о Model 3. Подобные принципы справедливо применить и к другим моделям - с разницей в несколько процентов уменьшение средней стоимости лота у них будет подобное.

Однако это не все факторы: предложение с электромобилями снова начало заметно обгонять спрос на них. В частности, активных объявлений о продаже Tesla сейчас втрое больше, чем фактически купленных машин в течение месяца. Это заставляет часть продавцов уступить цену для ускорения продажи. К этому еще можно добавить естественное старение, при котором цены на рынке на автомобили снижаются: продажи Model S начались более 10 лет назад, в 2012, Model X - в 2015, Model 3 - в 2017, Model Y - в 2020 году.

Почему Tesla дешевеет?

Итак, существенное снижение цен на подержанные электромобили, в частности Tesla, действительно произошло и этот процесс продолжается. Причины – как в США, так и в Украине. Из-за снижения цен на новые Tesla в США и во всем мире уменьшились цены и на подержанные, в том числе на аукционах. Ведь значительная часть рынка (80%) пополняется аукционными авто, на которые за год средняя ставка уменьшилась вдвое. Также увеличились предложения в Украине (сейчас тройное превышение над спросом). Также влияет на цену естественное старение ранних моделей.

Напомним, что Tesla Model Y стала самым популярным электромобилем в Европе.