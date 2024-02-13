Ціни на автомобілі Tesla, як і на інші електромобілі, суттєво “просіли” протягом року. Які причини цього явища та які саме моделі подешевшали найбільше?

Протягом 2023 року ціни на вживані електромобілі в Україні істотно знизилися – в середньому на $3000, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. На прикладі Tesla розглянемо динаміку цін та причини здешевшання.

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З-поміж чотирьох основних моделей Tesla, наймасовішою за підсумками торгів у 2023 році була Model 3. Roadster зареєстрований в Україні в одному екземплярі (насправді цих моделей першого покоління є кілька, однак вони не на ходу), а пікап Cybertruck поки ще не привезли.

Популярність окремих моделей Tesla та шляхи походження

Зріз середніх цін, отриманий на основі вивчення даних, зібраних агрегатором Automoto.ua, який опрацьовує близько 100 сайтів з продажу автотранспорту в Україні, показує, що середні ціни, зазначені в оголошеннях про продаж легкових машин Tesla за рік знизилися від 20,2% на Model Y до 27,7% на Model S.

Динаміка середніх цін на вживані електрокари Tesla

На практиці це означає, що середня різниця, виражена у грошах, які запитували власники на початку 2023 року, та в його кінці, складає близько $10 000. Також «просіли» мінімальні ціни: зараз цілком реально відшукати Model S на ходу (перших випусків) за ціною від $15 000, значно новішу (проте дещо меншу за габаритами) Model 3 — від $20 000. Рік тому ці запити були на згадані $10 тис. вищими.

Ще кілька тенденцій українського ринку для Tesla: понад 70% цих авто новоприбулі (імпортовані), а загалом з них 80% раніше були куплені на майданчиках страхових аукціонів, тобто бували в ДТП чи мали інші пошкодження (град, вандалізм, викрадення, затоплення тощо). Ці факти спонукають звернутися до статистики (історії) середніх цін на американських аукціонах, оскільки саме звідти й прибуває більшість електромобілів Tesla.

Для наймасовішого на ринку автомобіля, Model 3, за даними аналітичного порталу autoAstat, середня ціна лота на початку 2023 року становила $20 006. Станом на початок 2024 року середня ставка становить $10 850, вона за рік знизилася на 45,8%.

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Легкові електромобілі в Україні звільнені від більшості податків на імпорт (зберігається лише акциз, 1 євро за 1 кВт-год акумулятора), та від збору за першу реєстрацію. Однак під час купівлі на американському страховому аукціоні потрібно сплатити аукціонні збори, страхування, доставлення з Європи чи США, сертифікацію, та ремонті (якщо розглядати аукціонні машини).

Відповідно, зниження середньої «вхідної» ціни на аукціонах на 45,8% цілком логічно потягло зниження цін на нашому ринку автомобілів, що готові до продажу «під ключ», на 25,7%, якщо говорити про Model 3. Подібні принципи справедливо застосувати й до інших моделей — з різницею у кілька відсотків зменшення середньої вартості лота у них буде подібне.

Проте це не всі чинники: пропозиція з електромобілями знову почала помітно обганяти попит на них. Зокрема, активних оголошень про продаж Tesla зараз утричі більше, ніж фактично куплених машин впродовж місяця. Це змушує частину продавців поступитися ціною для пришвидшення продажу. До цього ще можна додати природне старіння, за якого ціни на ринку на автомобілі знижуються: продажі Model S розпочалися понад 10 років тому, у 2012, Model X — у 2015, Model 3 — у 2017, Model Y — у 2020 році.

Чому Tesla дешевшає?

Отже, істотне зниження цін на вживані електромобілі, зокрема Tesla, справді відбулося і цей процес продовжується. Причини знаходяться як у США, так і в Україні. Через зниження цін на нові Tesla у США та усьому світі зменшились ціни і на вживані, в тому числі на аукціонах. Адже значна частина ринку (80%) поповнюється аукціонними авто, на які за рік середня ставка зменшилася удвічі. Також збільшились пропозиції в Україні (наразі потрійне перевищення над попитом). Також впливає на ціну природне старіння ранніх моделей.

Нагадаємо, що Tesla Model Y стала найпопулярнішим електромобілем у Європі.