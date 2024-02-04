Кількість електромобілі в Україні невпинно зростає. До вашої уваги перелік п’яти найпопулярніших електромобілів в Україні, які найбільше купували у січні 2024 року.

Цей рейтинг складено за даними Інституту дослідження автомобільного ринку, які були сформовані зі статистики кількості імпортованих автомобілів.

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5 місце - Nissan Ariya

Nisan сподобається поціновувачам футуристичного дизайну. На старті продажів Ariya пропонувалась у 4 комплектаціях, однак нещодавно японські інженери представили також спортивну варіацію Nismo. Базова версія кросовера має передній привід, акумулятор на 90 кВт/ год, запас ходу в 623 км та мотор потужністю 238 к.с. Стартова ціна імпортованої моделі з Китаю – від 28 000 доларів.

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4 місце - Toyota bZ4X

bZ4X близький за габаритами до Toyota RAV4, однак має досить незвичний та унікальний дизайн. Базова версія автомобіля оснащена батареєю в 70 кВт/год. Передньопривідна версія пропонує запас ходу в 500 км, а повнопривідна трохи менше – близько 460 км. Ціна автомобіля з Китаю – від $27 000.

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3 місце - Honda e:NS1

Компактний електричний кросовер від Honda наразі є одним із найдоступніших електромобілів з Китаю на українському ринку. Автомобіль також передньоприводний, з батареєю на 53 кВт/год та запасом ходу 420 км (за циклом NEDC). Ціна починається з 19 500 доларів.

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2 місце - BYD Song Plus

Китайський бренд BYD нещодавно став лідером з продажів електромобілів у світі, обійшовши навіть Tesla. Наразі електромобілі BYD, імпортовані з Китаю досить популярні в Україні. Найбільше серед них українським покупцям сподобався кросовер Song Plus.

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Авто оснащено батареєю місткістю 72 кВт/год з запасом ходу 505 км (за циклом NEDC), двигуном потужністю 184 кінських сили. Вартість автомобіля в базовій комплектації починається з 28 тисяч доларів.

1 місце – Volkswagen ID.4

Середньорозмірний електричний кросовер від Volkswagen можна вважати справжнім бестселером серед електромобілів, імпортованих з КНР. Цей автомобіль наразі є найпопулярнішим електромобілем в Україні в цілому – лише в грудні 2023 року українці придбали 898 таких авто.

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ID.4 має декілька комплектацій. Базова комплектація Pure+ оснащена батареєю в 84,4 кВт/год, з запасом ходу в 600 км та електродвигуном потужністю 204 кінських сили. Вартість авто – близько 28 000 доларів.