Honda Prologue 2024 - перший повністю електричний позашляховик від компанії Honda, отримав цінник менш ніж в $50 000 та запас ходу в 480 км.

Компанія Honda одна з тих, хто останнім долучився до глобальної тенденції з електрифікації, проте японський автовиробник все ще сподівається надолужити втрачені позиції - саме тому й з’явився Honda Prologue.

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Як поділились в компанії, заснований на платформі Ultium від GM, Honda Prologue 2024 року має “найвищий стандартний рейтинг запасу ходу у своєму класі”, із показником до 480 км. Кросовер обладнано батареєю місткістю 85 кВт/год, з підтримкою швидкої зарядки, що дозволяє отримати 100 км запасу ходу за 10 хвилин зарядки. Інженери Honda налаштували багатоважільну підвіску для спортивного та привабливого водіння.

Загалом покупцям доступні 5 комплектацій. Авто пропонується як з переднім, так і з повним приводом. Топова комплектація Hoda Prologue Elite включає стандартний повний привід (доступний для нижчих комплектацій EX і Touring), який забезпечує потужність у 288 к.с. Водночас варіанти Prologue з переднім приводом (з одним двигуном) мають потужність 212 к.с.

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Honda Prologue 2024 пропонує такі стандартні функції, як вбудований Google, бездротова сумісність з Apple CarPlay та Android Auto, 19-дюймові колеса та бездротовий зарядний пристрій для телефону. Honda також пропонує клієнтам один з трьох зарядних пристроїв на вибір.

Загалом, позашляховик став найдорожчим представником Honda на ринку США, тому його можна сміливо назвати флагманською моделлю. Ціна на кросовер в Америці стартує з 48 795 доларів за базову модель й закінчується $59 300 за версію Elite.