Honda Prologue 2024 - первый полностью электрический внедорожник от компании Honda, получил ценник менее чем в $50 000 и запас хода в 480 км.

Компания Honda одна из тех, кто последним присоединился к глобальной тенденции по электрификации, однако японский автопроизводитель все еще надеется наверстать упущенные позиции - именно поэтому и появился Honda Prologue.

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Как поделились в компании, основан на платформе Ultium от GM, Honda Prologue 2024 года имеет "самый высокий стандартный рейтинг запаса хода в своем классе", с показателем до 480 км. Кроссовер оборудован батареей емкостью 85 кВт/ч, с поддержкой быстрой зарядки, позволяющей получить 100 км запаса хода за 10 минут зарядки. Инженеры Honda настроили многорычажную подвеску для спортивного и привлекательного вождения.

В общем покупателям доступны 5 комплектаций. Авто предлагается как с передним, так и с полным приводом. Топовая комплектация Hoda Prologue Elite включает стандартный полный привод (доступен для низших комплектаций EX и Touring), который обеспечивает мощность в 288 л.с. В то же время варианты Prologue с передним приводом (с одним двигателем) имеют мощность 212 л.с.

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Honda Prologue 2024 предлагает такие стандартные функции, как встроенный Google, беспроводная совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, 19-дюймовые колеса и беспроводное зарядное устройство для телефона. Honda также предлагает клиентам одно из трех зарядных устройств на выбор.

В общем, внедорожник стал самым дорогим представителем Honda на рынке США, поэтому его можно смело назвать флагманской моделью. Цена на кроссовер в Америке стартует с 48 795 долларов за базовую модель и заканчивается $59 300 за версию Elite.