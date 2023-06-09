GM вкладывает более 2 миллиардов долларов США в модернизацию заводов для новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

На этой неделе General Motors объявила, что планирует инвестировать более 500 миллионов долларов в свой сборочный завод в Арлингтоне, штат Техас, чтобы подготовиться к производству будущих внедорожников с двигателем внутреннего сгорания. Это приносит общую сумму новых планируемых инвестиций GM в будущие технологии двигателей внутреннего сгорания и транспортные средства до более чем 2 миллиардов долларов.

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Ранее в этом месяце GM объявил, что инвестирует 1 миллиард долларов в свои заводы в штате Мичиган по производству тяжелых пикапов с двигателем внутреннего сгорания. Это произошло после того, как в январе было объявлено об инвестициях в 854 миллиона долларов США в следующее поколение небольшого блока V8. С 2013 года GM инвестировала более 31 миллиарда долларов США в производство и дистрибуцию запчастей в США.

В целом эти инвестиции укрепляют производственные операции GM в США, включая более 50 заводов по сборке, штамповке, двигателям и компонентам, а также центрам распределения запчастей по всей стране. Это также подчеркивает стремление компании продолжать предоставлять клиентам мощное портфолио автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение многих лет.

«Сегодня мы объявляем о планах значительных инвестиций в Арлингтоне, чтобы укрепить наш лидирующий в области бизнес полноразмерных внедорожников, — сказал Джеральд Джонсон, исполнительный вице-президент по глобальному производству и устойчивому развитию. — Подготовка завода к производству будущих полноразмерных внедорожников отражает нашу преданность нашим уважаемым клиентам и усилия преданных сотрудников Arlington Assembly, побивших рекорды производства в этом году».

Благодаря этой инвестиции, завод в Арлингтоне получит новые инструменты и оборудование для штамповки, кузовного цеха и общего монтажа. Пока он создает всю линейку полноразмерных внедорожников GM, включая Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL и Cadillac Escalade. Эти автомобили являются одними из самых популярных и прибыльных в портфолио GM и регулярно возглавляют список самых продаваемых крупных внедорожников.

С инвестициями на общую сумму более 2 миллиардов долларов США в будущие технологии двигателей внутреннего сгорания становится ясно, что General Motors делает ставку не только на электричество, но и на большие грузовики с двигателями внутреннего сгорания и внедорожники.