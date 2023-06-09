GM вкладає понад 2 мільярди доларів США в модернізацію заводів для нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Цього тижня General Motors оголосила, що планує інвестувати понад 500 мільйонів доларів у свій складальний завод у Арлінгтоні, штат Техас, щоб підготуватися до виробництва майбутніх позашляховиків з двигуном внутрішнього згоряння. Це приносить загальну суму нових запланованих інвестицій GM у майбутні технології двигунів внутрішнього згоряння та транспортні засоби до понад 2 мільярдів доларів.

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Раніше цього місяця GM оголосив, що інвестує 1 мільярд доларів у свої заводи у штаті Мічиган з виробництва важких пікапів з двигуном внутрішнього згоряння. Це сталося після того, як у січні було оголошено про інвестиції в 854 мільйони доларів США в наступне покоління невеликого блоку V8. З 2013 року GM інвестувала понад 31 мільярд доларів США у виробництво та дистрибуцію запчастин у США.

Загалом ці інвестиції зміцнюють виробничі операції GM у США, включаючи понад 50 заводів зі складання, штампування, двигунів і компонентів, а також центрів розподілу запчастин по всій країні. Це також підкреслює прагнення компанії продовжувати надавати клієнтам потужне портфоліо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння протягом багатьох років.

«Сьогодні ми оголошуємо про плани щодо значних інвестицій в Арлінгтоні, щоб зміцнити наш лідируючий у галузі бізнес повнорозмірних позашляховиків, — сказав Джеральд Джонсон, виконавчий віце-президент із глобального виробництва та сталого розвитку. — Підготовка заводу до виробництва майбутніх повнорозмірних позашляховиків відображає нашу відданість нашим шановним клієнтам і зусилля відданих співробітників Arlington Assembly, які цього року побили рекорди виробництва».

Завдяки цій інвестиції завод в Арлінгтоні отримає нові інструменти та обладнання для штампування, кузовного цеху та загального монтажу. Наразі він створює всю лінійку повнорозмірних позашляховиків GM, включаючи Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL і Cadillac Escalade. Ці автомобілі є одними з найпопулярніших і найприбутковіших у портфоліо GM і регулярно очолюють список найбільш продаваних великих позашляховиків.

З інвестиціями на загальну суму понад 2 мільярди доларів США в майбутні технології двигунів внутрішнього згоряння стає зрозуміло, що General Motors робить ставку не тільки на електрику, але й на великі вантажівки з двигунами внутрішнього згоряння та позашляховики.