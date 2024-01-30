Популярність кросоверів щороку зростає, тому експерти Autoblog вирішили скласти підбірку найдоступніших дво- та трирядних позашляховиків у всьому світі.

Вартість автомобіля, можливо, один з найголовніших факторів, який впливає на рішення про покупку. Знайти доступний автомобіль наразі стає все складніше, оскільки вартість нових автомобілів постійно зростає. Експерти Autoblog вирішили порівняти ціни у кожному класі кросоверів, й знайти серед них найдоступніші.

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Найдешевший маленький позашляховик: 2024 Hyundai Venue

Не секрет, що найменші автомобілі є найдоступніші. Існує ціла низка субкомпактних позашляховиків, типовими представниками яких є Nissan Juke, Mini Countryman і Kia Soul. Зараз такі компактні кросовери являють собою альтернативу звичайним седанам й щороку частка ринку збільшується.

Hyundai Venue дебютував у 2020 році та заслужив похвалу за свою загальну вартість. Купивши його, ви отримуєте масу функцій за скромні гроші, а також дуже щедру гарантію від виробника. Основні його мінуси - досить слабкий двигун і дуже маленькі розміри. Наразі вартість в Америці починається з $21 135.

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Найдешевший позашляховик середнього розміру: 2024 Chevrolet Equinox

Компактні позашляховики є найпопулярнішими серед покупців. Не дивно, адже кросовер такого розміру - чудовий вибір для сімей. У класі лідирують автомобілі, серед яких Honda CR-V, Kia Sportage та Mazda CX-50, які все ще доступні для більшості покупців.

Equinox дебютував ще в 2005 році, а нинішнє третє покоління було востаннє оновлено в 2018 році, хоча нове вже також не за горами – Chevrolet готується показати 4 покоління кросовера.

Попри те, що поточна модель 2024 року вже досить давно на конвеєрі, вона все одно заслуговує на вашу увагу через комфорт, який Equinox дарує під час їзди. Вантажний простір Equinox невеликий, а матеріали інтер’єру досить дешеві. Ціна починається від $27 995.

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Найдешевший 7-мимісний кросовер: Mitsubishi Outlander

Трирядні позашляховики – це вибір для великих сімей. Якщо у вас двоє або троє дітей, третій ряд точно стане в пригоді. Останніми роками в цьому класі домінує Kia Telluride, але він коштує приблизно на 7000 доларів США дорожче, ніж найдоступніший позашляховик у класі.



Outlander виробляється з 2003 року, а нинішня модель була представлена в 2022 році. Він сподобається плавністю ходу, зручними сидіннями та тривалою гарантією. Він має ціну в 30 015 тисяч доларів, а його основні конкуренти VW Tiguan й Kia Sorento 2023 року коштують 30 305 та 31 765 тисяч доларів відповідно.

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Найдешевший електричний позашляховик: 2024 Hyundai Kona Electric

Це звання раніше належало Chevrolet Bolt, але тепер, коли його зняли з виробництва, Hyundai претендує на перше місце зі своєю оновленою Kona Electric. Вартість Kona Electric - 34 010 доларів. Kona Electric має лише передній привід. Якщо вам потрібна тяга, яку забезпечує повний привід, вам доведеться звернути увагу на інші автомобілі.

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Уся лінійка Kona (як бензинова, так і електрична) є абсолютно новою для 2024 року, що робить цей дешевий електромобіль ще більш привабливим для покупки. Він також набагато більший, ніж попереднє покоління, однак, за невелику доплату ви можете розглянути автомобіль на повному приводі, який, до того ж буде просторішим.