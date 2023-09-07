У Дніпровському районі Києва екіпаж патрульної поліції зупинив водія Chevrolet Camaro, який проігнорував вимоги в ПДР. І тут виявилося далеко не одне порушення.

Поведінка 33-річного водія американського спорткара трохи здивувала, але згодом з’ясувалися її причини: у чолов’яги проявилися усі ознаки наркотичного сп’яніння. Оскільки порушення Правил дорожнього руху в переліку стояло першим пунктом адмінпорушення, то стан наркотичного сп’яніння можна вважати другим.

А там, де два порушення, там може бути третє. І воно також не забарилося – у водія не виявилося документів.

Пройти медичний огляд водій відмовився, нервував, поводився підозріло. Інспектори з'ясували, що чолов’яга взагалі не має права сідати за кермо. Але це ще не все…

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Під час поверхневої перевірки патрульні виявили зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Зі слів особи — амфетамін.

Отож, патрульні затримали порушника та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду), ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року, керування транспортним засобом особою, яка не має або позбавлена права керування) і постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

На цьому Chevrolet Camaro у стані наркотичного дурману катався по Києву 33-річний чолов’яга. Фото: Патрульна поліція Києва

Для з'ясування всіх обставин події та вилучення заборонених речовин охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Якщо скласти до купи усі протоколи, то там набирається сума, варта справжнього джекпоту. Тільки за повторне протягом року управління транспортним засобом особою, яка не має або позбавлена такого права, накладається штраф у розмірі 40 800 гривень. А там же в переліку є порушення ПДР (510 грн), керування ТЗ у стані сп’яніння (17 000 грн).

Таким чином, за один раз водій одночасно з отриманням рекордної суми штрафів на 58 310 гривень одержав статус чи то спонсора державної скарбниці, чи то мецената казни. І це ще без розгляду справи за наркотики!