В Днепровском районе Киева экипаж патрульной полиции остановил водителя Chevrolet Camaro, проигнорировавшего требования в ПДД. И здесь обнаружилось далеко не одно нарушение.

Поведение 33-летнего водителя американского спорткара немного удивило, но впоследствии выяснились ее причины: у мужчины проявились все признаки наркотического опьянения. Поскольку нарушение Правил дорожного движения в перечне стояло первым пунктом админнарушения, то состояние наркотического опьянения можно считать вторым.

А там, где два нарушения, там может быть третье. И оно тоже не заставило себя ждать – у водителя не оказалось документов.

Пройти медицинское освидетельствование водитель отказался, нервничал, вел себя подозрительно. Инспекторы выяснили, что мужчина вообще не имеет права садиться за руль. Но это еще не все…

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Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. По словам личности – амфетамин.

Итак, патрульные задержали нарушителя и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра), ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года, управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным права управления) и постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) КУоАП.

На этом Chevrolet Camaro в состоянии наркотического дурмана катался по Киеву 33-летний мужчина. Фото: Патрульная полиция Киева

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и изъятия запрещенных веществ стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу.

Если составить в кучу все протоколы, то там набирается сумма, стоящая настоящего джекпота. Только за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным такого права, налагается штраф в размере 40 800 гривен. А там же в перечне еще есть нарушение ПДД (510 грн), управление ТС в состоянии опьянения (17 000 грн).

Таким образом, за один раз водитель одновременно с получением рекордной суммы штрафов на 58 310 гривен получил статус то ли спонсора государственной казны, то ли мецената казны. И это еще без рассмотрения дела за наркотики!