Сервис "Штрафи UA" обнародовал количество нарушений, которые зафиксировали камеры автофиксации в течение 2021 года.

Согласно статистике "Штрафи UA", один из украинских водителей получал примерно каждые три дня. Ведь одна из машин получила 117 штрафов за 2021 год. Думаете, он один такой? Совсем нет. Другой оплатил за год 103 штрафа.

Своеобразный антирекорд установил за день водитель, нарушивший скоростной режим за одни сутки аж 48 раз.

Ранее стало известно, владельцы каких авто нарушают чаще всего.