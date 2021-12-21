Превышение установленной скорости движения – наиболее распространенное правонарушение, фиксируя которое полиция получит наибольшее количество взысканий.
С помощью камер автофиксации выписывается львиная доля всех штрафов за нарушение ПДД. И здесь статистика по нарушителям коррелируется с общим количеством авто определенной марки.
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Штрафы.UA раскрыли ТОП-5 марок авто, которые собрали наибольшее количество протоколов за нарушение правил дорожного движения в 2021 году.
Отмечается, что ПДД могут нарушать владельцы любого класса автомобилей. Протоколы за нарушение ПДД получают не только водители люксовых марок авто.
- На пятом месте Skoda – 14 458 штрафов.
- На четвертом – Mercedes-Benz с 19 858 постановлениями.
- Замыкает тройку лидеров Renault – 21 782 штрафов.
- На втором месте – Toyota и 23 051 постановление.
- На первом – Volkswagen – 33 740 штрафов.