Превышение установленной скорости движения – наиболее распространенное правонарушение, фиксируя которое полиция получит наибольшее количество взысканий.

С помощью камер автофиксации выписывается львиная доля всех штрафов за нарушение ПДД. И здесь статистика по нарушителям коррелируется с общим количеством авто определенной марки.

Читайте также В Монобанке назвали марки авто, на которых украинцы чаще всего превышают скорость

Штрафы.UA раскрыли ТОП-5 марок авто, которые собрали наибольшее количество протоколов за нарушение правил дорожного движения в 2021 году.

Отмечается, что ПДД могут нарушать владельцы любого класса автомобилей. Протоколы за нарушение ПДД получают не только водители люксовых марок авто.