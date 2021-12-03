Учредитель Монобанка Олег Гороховский на своей странице в соцсети рассказал интересные факты об оплате штрафов со спидкамер через сервисы своего банка.

В приложении Монобанк можно добавить свой автомобиль и оплата штрафа будет более удобной. Клиенты банка уже добавили 559 862 авто. Таким образом, в банке знают марку, модель и номер авто и могут оперировать статистическими данными.

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“Зачастую получают штрафы владельцы Porsche, на втором месте владельцы Jaguar, замыкают тройку владельцы Lincoln, но они скорее всего нерепрезентативны. Немного обидно за водителей BMW – времена, когда их считали главными “лихачами”, прошли”, – пишет Олег Гороховский.

Также топ-менеджер Монобанка расказал другие интересные статистические данные:

В общей сложности пользователи сервиса получили 547 156 штрафов.

Наибольшее количество штрафов, которые получил один человек (за исключением руководителей служб такси) – 61.

Наибольшее количество штрафов, которые получил один человек по одному авто за один день – 47 (суммарно этот человек собрал штрафов на 16 830 гривен).

ТОП-3 добавленных марки авто: Volkswagen (8,46%) Toyota (4,91%) Renault (4,52%).

“По иронии судьбы, в команде Моно чаще всего штрафы получает менеджер проекта “Штрафы за нарушение правил дорожного движения”, хотя она объясняет, что это тестирует продукт, но ей никто не верит, как и нашему ИТ-директору, утверждающему, что лихачит не он, а жена”, – написал Олег Гороховский.

Справка Авто24

С июня 2020 года в Украине работают камеры фотофиксации нарушений ПДД. Их внедрение не привело к уменьшению аварийности (за последние 10 месяцев она наоборот выросла на 13,9%), но система позволяет получить немало средств. За все время работы камер они зафиксировали более 2,5 миллионов нарушений и вытащили из карманов украинских водителей более 400 млн грн.