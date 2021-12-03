Засновник Монобанку Олег Гороховский на своїй сторінці у соцмережі розповів цікаві факти про оплату штрафів зі спідкамів через сервіси свого банку.

У застосунку Монобанк можна додати свій автомобіль і оплата штрафу буде зручнішою. Клієнти банку вже додали 559 862 авто. Таким чином у банку знають марку, модель та номер авто і можуть оперувати статистичними даними.

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"Найчастіше отримують штрафи власники Porsche, на другому місці власники Jaguar, замикають трійку власники Lincoln, але вони швидше за все нерепрезентативні. Трохи прикро за водіїв BMW – часи, коли їх вважали головними "лихачами", минули", - пише Олег Гороховский.

Також топ-менеджер Монобанку навів інші цікаві статистичні данні:

Загалом користувачі сервісу отримали 547 156 штрафів

Найбільша кількість штрафів, які отримала одна особа (за винятком керівників служб таксі) – 61.

Найбільша кількість штрафів, які отримала одна особа по одному авто за один день – 47. (сумарно ця людина зібрала штрафів на 16 830 гривень)

ТОП-3 доданих марки авто: Volkswagen (8,46%) Toyota (4,91%) Renault (4,52%)

"За іронією долі, у команді Моно найчастіше штрафи отримує менеджер проекту "Штрафи за порушення правил дорожнього руху", хоча вона пояснює, що це тестує продукт, але їй ніхто не вірить, як і нашому ІТ-директору, який стверджує, що лихачить не він, яке дружина", – написав Олег Гороховский.

Довідка Авто24

З червня 2020 року в Україні працюють камери фотофіксації порушення правил дорожнього руху. Їх впровадження не призвело до зменшення аварійності (за останні 10 місяців вона навпаки зросла на 13,9%), але система дозволяє отримати чимало коштів. За увесь час роботи камер вони зафіксували понад 2,5 мільйона порушень та витягли з кишень українських водіїв понад 400 млн. грн.