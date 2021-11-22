Ситуація з аварійністю в Україні продовжує погіршуватись не зважаючи на роботу камер автофіксації. Так за даним патрульної поліції загальна кількість ДТП за перші 10 місяців поточного року сягнула 154 480 випадків. Це на 13,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Проте є і гарні новини, кількість ДТП з травмованими та загиблими дещо зменшилась. "Спостерігається позитивна динаміка в порівнянні з попереднім роком - кількість ДТП (з постраждалими прим. ред.) знизилась на понад 6%. Але, на жаль, 2 592 людини загинули. Даний показник знизився на 9%, але цифра все ж залишається кричущою", - сказав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Також Олексій Білошицький повідомив, що за за 10 місяців 2021 року підрозділами Національної поліції України складено понад 113 тисяч адміністративних матеріалів щодо керування у стані сп’яніння.

Попри збільшення загальної кількості ДТП за перші 10 місяців поточного року пан Білошицький позитивно оцінює роботу системи автофіксації – за півтора роки роботи системи було виписано штрафів на 400 млн грн. "За цей рік нам вдалося набагато збільшити кількість і присутність приладів автоматичної фіксації. Наразі їх 236 на теренах нашої держави. 20 встановлено у Харківській області, 11 з яких – безпосередньо у місті Харків", - зазначив він.

Нагадаємо, що принцип роботи системи автофіксації містить явні ознаки неконституційності. З цим питанням досі розбирається Конституційний Суд України.