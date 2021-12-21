Перевищення встановленої швидкості руху – найпоширеніше правопорушення, фіксуючи яке поліція отримає найбільшу кількість стягнень.

За допомогою камер автофіксацій виписується левова частка усіх штрафів за порушення ПДР. І тут статистика що до порушників корелюється з загальною кількістю авто певної марки.

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"Штрафи.UA" розкрили ТОП-5 марок авто, які зібрали найбільшу кількість протоколів за порушення правил дорожнього руху у 2021 році.

Зазначається, що ПДР можуть порушувати власники будь-якого класу автомобілів. Протоколи за порушення правил дорожнього руху одержують не лише водії люксових марок авто.