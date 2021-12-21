Перевищення встановленої швидкості руху – найпоширеніше правопорушення, фіксуючи яке поліція отримає найбільшу кількість стягнень.
За допомогою камер автофіксацій виписується левова частка усіх штрафів за порушення ПДР. І тут статистика що до порушників корелюється з загальною кількістю авто певної марки.
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"Штрафи.UA" розкрили ТОП-5 марок авто, які зібрали найбільшу кількість протоколів за порушення правил дорожнього руху у 2021 році.
Зазначається, що ПДР можуть порушувати власники будь-якого класу автомобілів. Протоколи за порушення правил дорожнього руху одержують не лише водії люксових марок авто.
- На п'ятому місці Skoda — 14458 штрафів.
- На четвертому — Mercedes-Benz з 19858 постановами.
- Замикає трійку лідерів Renault — 21782 штрафів.
- На другому місці — Toyota і 23051 постанова.
- На першому - Volkswagen — 33740 штрафів