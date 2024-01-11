Mitsubishi Pajero 4WD з гібридною силовою повернеться у 2027 році: у звіті японського автовиробника термін вказано приблизно, без календарної конкретизації до дати чи хоча б пори року.

Розробки вже ведуться. Джерела японського часопису Best Car у Mitsubishi сповістили, що новий повнорозмірний Pajero перебуває в активному просуванні до випуску "з метою зійти з конвеєра у 2027 році". З’явилося кілька подробиць зі ствердженням того, що це буде гібрид, який підключається від мережі.

Як пригадуєте, випуск Pajero завершився у 2021 році після 40 років його виробництва і понад 3,3 мільйона продажів. Ця назва нині тримається завдяки меншому Pajero Sport, заснованому на Triton Ute.

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Поки незрозуміло, чи буде відродження Mitsubishi Pajero ділитися своєю основою з наступним поколінням Nissan Patrol для зниження витрат, оскільки компанія є частиною альянсу японських виробників автомобілів.

Mitsubishi Pajero з тиражем у 3,3 мільйона проданих одиниць повернеться у гібридній версії через три роки. Фото: Mitsubishi

Щоправда, керівництво Mitsubishi в Японії виключило можливість випуску нового Pajero під оновлену марку Patrol, але залишило відкритими двері для обміну "системами та компонентами" в альянсі Renault-Nissan-Mitsubishi.

"Будь-що, що носить ім’я Pajero, повинно бути дійсно відмінним і справді чудовим транспортним засобом. Чи це Pajero Sport, чи це Pajero, я не можу сказати. Лінійка протягом наступних кількох років включатиме в себе кілька великих позашляховиків. Ми покладаємо великі плани на позашляховики в майбутньому", – висловився керівник Mitsubishi Australia Шон Весткотт щодо нового Pajero.