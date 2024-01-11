Mitsubishi Pajero 4WD с гибридной силовой вернется в 2027 году: в отчете японского автопроизводителя срок указан приблизительно, без календарной конкретизации до даты или хотя бы времени года.

Разработки уже ведутся. Источники японского журнала Best Car в Mitsubishi сообщили, что новый полноразмерный Pajero находится в активном продвижении к выпуску "с целью сойти с конвейера в 2027 году". Появилось несколько подробностей с утверждением того, что это будет гибрид, который подключается от сети.

Как помните, выпуск Pajero завершился в 2021 году после 40 лет его производства и более 3,3 миллиона продаж. Это название сейчас держится благодаря меньшему Pajero Sport, основанном на Triton Ute.

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Пока непонятно, будет ли возрождение Mitsubishi Pajero делиться своей основой со следующим поколением Nissan Patrol для снижения затрат, поскольку компания является частью альянса японских производителей автомобилей.

Mitsubishi Pajero с тиражом в 3,3 миллиона проданных единиц вернется в гибридной версии через три года. Фото: Mitsubishi

Правда, руководство Mitsubishi в Японии исключило возможность выпуска нового Pajero под обновленную марку Patrol, но оставило открытыми двери для обмена "системами и компонентами" в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

"Что-либо, носящее имя Pajero, должно быть действительно отличным и действительно замечательным транспортным средством. Или это Pajero Sport, или это Pajero, я не могу сказать. Линейка в течение следующих нескольких лет будет включать в себя несколько больших внедорожников. Мы возлагаем большие планы на внедорожники в будущем", – высказался руководитель Mitsubishi Australia Шон Весткотт относительно нового Pajero.