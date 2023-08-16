Mitsubishi Pajero Sport станет большим и более солидным с виду. Внедорожник получит современные системы безопасности и более мощный турбодизель.

Опубликованы рендеры Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Рамный внедорожник должен быть представлен во второй половине 2024 года, а с начала 2025-го он поступит в продажу. Об этом сообщает австралийский сайт Drive.

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Новый Mitsubishi Pajero Sport останется родственником пикапа L200. Именно фото этой модели и воспользовались дизайнеры при создании рендеров.

Облик Mitsubishi Pajero Sport 2025 претерпевает кардинальные изменения. Своим дизайном внедорожник будет повторять новый Mitsubishi L200, то есть станет более солидным и более грубым с виду. У автомобиля огромная решетка радиатора, мускулистые расширенные крылья и "двухэтажная" диодная оптика. Кроме того, он станет больше.

Салон Pajero Sport на рендерах не показали, но известно, что он будет повторять интерьер Mitsubishi L200 2024 года. Это значит, что качество материалов улучшится, а на центральной панели установят увеличенный тачскрин. Оснащение пополнят новые системы безопасности.

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero Sport получит 2,4-литровый турбодизель на 204 л. и 470 Нм. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая КПП. Конечно, сохранится полный привод Super Select с понижающей передачей, причем его дополнят новыми режимами для разных типов бездорожья. Основным конкурентом модели станет новый Toyota Land Cruiser 250.