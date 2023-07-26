После чрезвычайно продолжительной тизерной кампании Mitsubishi наконец-то объявила о новом Triton/L200.

Пикап среднего размера выходит в свое шестое поколение со свежим внешним видом внутри и снаружи, вместе с глубокими изменениями, поскольку в нем используется недавно разработанная лестничная рама. Он будет доступен в вариантах кузова с двойной кабиной, клубной и одинарной кабиной. Прочность на кручение будет увеличена на 60 процентов.

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Благодаря использованию нового высокопрочного стального материала корпус стал легче по сравнению с L200 предыдущего поколения. В грузовике используется переделанная карбоновая платформа, которая была снижена на 45 миллиметров до 820 мм, чтобы облегчить маневрирование. Не вдаваясь в подробности, Mitsubishi говорит, что утилитарный автомобиль теперь больше, чем раньше, но увеличение веса было сведено к минимуму благодаря использованию более легкой стали.

В зависимости от конфигурации новый конкурент Ford Ranger получает системы Super Select 4WD-II и Easy Select 4WD, причем первая имеет центральный дифференциал ограниченного трения, передающий 40 процентов мощности на переднюю часть, а остальные 60 процентов – на переднюю. Эта более сложная система полного привода имеет следующие режимы выбора: 2H (RWD), 4H (4x4), 4HLc (4x4 с заблокированным межосевым дифференциалом) и 4LLc (низкий диапазон с заблокированным межосевым дифференциалом). Кроме того, есть не менее семи режимов вождения: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Подвеска также была полностью обновлена и состоит из новой передней части на двойных рычагах и более легкой листовой рессоры сзади. Модели, оснащенные системой Super Select 4WD-II, также получают Active Yaw Control (AYC) для улучшения прохождения поворотов путем плавного торможения внутреннего переднего колеса. В комплект входят системы помощи при спуске и старте, чтобы облегчить вашу жизнь вне проторенных путей.

Mitsubishi пока упоминает лишь о новом дизельном двигателе, 2,4-литровом двигателе, доступном в трех вариантах: 148 лошадиных сил и 330 ньютон-метров, 181 л.с. и 430 Нм и сильнейшая конфигурация из 201 л.с. и 470 Нм. В зависимости от того, какой из них вы выберете, четырехцилиндровый двигатель подключается к шестиступенчатой автоматической коробке передач или механической коробке с таким же количеством передач.

Представленный здесь в привлекательном цвете Yamabuki Orange Metallic, 2024 Triton также можно заказать в цветах Blade Silver Metallic, White Diamond, Solid White, Jet Black Mica и Graphite Grey Metallic. Топовые версии имеют переднюю решетку в цвете кузова в сочетании с темным титановым покрытием для некоторых частей кузова. Некоторые из изображений рядом похожи на раллийную модель, разработанную для участия в Asia Cross Country Rally.

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Интерьер также был тщательно обновлен, хотя мы удивлены, увидев, что в нем все еще есть аналоговые циферблаты. Есть отдельные элементы управления для настройки климата, а также несколько ярлыков под сенсорным экраном, окруженным двумя поворотными ручками. В общем, приборная панель имеет понятное и функциональное расположение – именно то, чего вы ожидаете от рабочей лошадки. Переключение между 2WD и 4WD производится с помощью селектора, установленного между сиденьями, где вы также найдете кнопку для режимов вождения.

Новый L200/Triton, который уже продается в Таиланде, будет постепенно представлен в АСЕАН и Океании, а затем впервые за 12 лет поступит в продажу в Японии в начале 2024 года.