Видео-тизеры мало что оставляют для воображения, показывая грузовик с тонким камуфляжем.

Компания Mitsubishi представила следующее поколение Triton/L200 еще в марте, показав почти серийный концепт XRT, и теперь он снимает обертки с окончательной версии. Накануне своей мировой премьеры 26 июля в Таиланде пикап показали в тизерной кампании. Теневые изображения показывают передние и задние фонари, в то время как видео в основном отображают кузов и немного салона.

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Естественно, он очень похож на XRT, поскольку он больше походил на почти серийный прототип, а не на концепт. В Mitsubishi говорят, что пикап был "полностью переосмыслен в соответствии с концепцией дизайна Beast Mode". Если отбросить маркетинговые выдумки, то она действительно кажется более сложной, чем модель пятого поколения, которая начала производиться с 2014 года, а четыре года спустя была обновлена. Тизеры демонстрируют новый взгляд на разделенное расположение фар с трехточечным дизайном, а также рейлинги на крыше.

Мы взяли несколько скриншотов из тизерных видео, чтобы показать интерьер с информационно-развлекательной системой в стиле планшета и поворотным диском для выбора режимов двух- и полного привода. Мы также видим кнопки Drive Mode и Hill Descent Assist, а также переключатели настроек климата.

Судя по всему, Mitsubishi не интегрировала все функции в сенсорный экран, поскольку водители будут иметь быстрый доступ к часто используемым функциям.

Технические характеристики остаются окутанными тайной, но, по слухам, новый Triton/L200 будет механически связан со следующим поколением Nissan Navara, покинувшим Европу в 2022 году. Были некоторые сообщения о плагине-гибриде, но последнее официальное сообщение о PHEV еще не подтверждена. Новый пикап с двойной кабиной, вероятно, будет длиннее и шире своего предшественника.

Новый пикап сначала поступит в продажу в Таиланде в конце этого года, а затем отправится в АСЕАН, Океанию и другие рынки. Полностью электрический пикап появится после 2025, но к 2028 году.