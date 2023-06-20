Відео-тизери мало що залишають для уяви, показуючи вантажівку з тонким камуфляжем.

Компанія Mitsubishi представила наступне покоління Triton/L200 ще у березні, представивши майже серійний концепт XRT, а тепер він знімає покривало з остаточної версії. Напередодні своєї світової прем’єри 26 липня в Таїланді пікап показали в серії тизерів. Тіньові зображення показують передні та задні ліхтарі, тоді як відео – кузов і трохи салону.

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Природньо, що він дуже схожий на концепт XRT. У Mitsubishi кажуть, що пікап був «повністю переосмислений відповідно до концепції дизайну Beast Mode». Якщо відкинути маркетингові вигадки, то vfibyf справді здається складнішою, ніж модель п’ятого покоління, яка випускалась з 2014 року, а чотири роки потому була оновлена. Тизери демонструють новий погляд на розділене розташування фар з триточковим дизайном, а також рейлінги на даху та задню спортивну планку.

Ми дозволили собі взяти кілька скріншотів із тизерних відео, щоб показати інтер’єр з інформаційно-розважальною системою у стилі планшета та поворотним диском для вибору режимів моно- та повного приводу. Ми також бачимо кнопки Drive Mode і Hill Descent Assist, перемикачі налаштувань клімату.

Судячи з усього, Mitsubishi не інтегрувала всі функції в сенсорний екран, оскільки водії матимуть швидкий доступ до функцій, які часто використовуються.

Технічні характеристики залишаються оповитими таємницею, але, за чутками, новий Triton/L200 буде механічно пов’язаний з наступним поколінням Nissan Navara, який залишив Європу в 2022 році. Були деякі повідомлення про плагін-гібрид, але останнє офіційне повідомлення про версію PHEV ще не підтверджена. Новий пікап з подвійною кабіною, ймовірно, буде довшим та ширшим за свого попередника.

Новий пікап спочатку надійде в продаж у Таїланді вже в цьому році, а потім вирушить до АСЕАН, Океанії та інших ринків. Повністю електричний пікап з’явиться після 2025 року, але до 2028 року.