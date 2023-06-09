Mitsubishi Colt 2024 року представлений як перероблений Renault Clio з 66-сильною базовою версією. Версія з турбонаддувом має потужність 90 к.с., а гібридна – 141 к.с.

На початку 2022 року Mitsubishi оголосила, що буде продавати в Європі перероблені версії Renault Captur і Clio. Перший дебютував як «новий» ASX у вересні минулого року, а тепер до нього приєднався його суперміні-еквівалент Colt. Подібно до того, як невеликий кросовер збирає Renault на іспанському заводі в Вальядоліді, суперміні збиратиметься компанією з діамантовим логотипом у Бурсі, Туреччина.

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Colt 2024 року заснований на нещодавно оновленому Clio і є очевидним прикладом розробки значків. Є деякі незначні зміни в решітці, бамперах і ліхтарях, але по суті це та сама машина. І не тільки це, але й інтер’єр практично ідентичний, за винятком іншого логотипу на кермі та видалення французького прапора на панелі приладів з боку пасажира.

Подібно до того, як ASX 2023 року успадкував силові агрегати від Captur, субкомпактний хетчбек отримав усі компоненти від Clio, які також поділяються з Dacia Sandero. Базова версія поставляється з атмосферним 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 66 кінських сил і 95 ньютон-метрів крутного моменту. Потужнішим є 1,0-літровий двигуна з турбонаддувом, який видає 90 к.с. і 160 Нм.

На вершині діапазону знаходиться атмосферний 1,6-літровий гібрид із сумарною потужністю 141 к.с. ДВС має 148 Нм, тоді як електродвигун забезпечує 205 Нм. Крім того, що він найощадливіший із трьох, він також найшвидший – прискорення до першої сотні займає 9,3 секунди. Mitsubishi зазначає, що моделі з турбонаддувом потрібно 12,2 секунди, щоб завершити спринт, тоді як базовій версії потрібно 17,1 секунди. Максимальна швидкість становить 160 км/год для варіанту початкового рівня, тоді як турбонаддув і гібрид можуть розвивати 180 км/год.

Гібридна модель і версії, оснащені електронним стоянковим гальмом, отримують задні диски, але інші застрягли з барабанними гальмами. Дотримуйтеся базової моделі, і ви отримаєте п’ятиступінчасту механічну коробку передач, замінену на шестиступінчасту для версії з турбонаддувом. Гібрид отримав автоматичну коробку передач, акумуляторну батарею ємністю 1,2 кВт/год і систему рекуперації енергії гальм. Розмір коліс варіюється від 15-дюймових сталевих до 17-дюймових легкосплавних.

Знайомий інтер’єр можна оснастити семидюймовим сенсорним екраном або 9,3-дюймовим дисплеєм, якщо ви оновите його до більшої інформаційно-розважальної системи. Є два порти USB, панель для бездротової зарядки та звукова система Bose з дев’ятьма динаміками та сабвуфером. За додаткову плату водій отримує семидюймову панель приладів або більший 10-дюймовий екран. Конкурент Skoda Fabia від Mitsubishi може бути оснащений такими дрібницями, як кермо з підігрівом, двосвітлодіодні фари, 360-градусні камери, дзеркала з підігрівом і в основному всі комплекти безпеки, які можна замовити для Clio.

Renault розпочне виробництво Mitsubishi Colt у вересні, а вихід на ринок запланований на осінь.