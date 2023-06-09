Mitsubishi Colt 2024 представлен как переделанный Renault Clio с 66-сильной базовой версией. Версия с турбонаддувом развивает мощность 90 л.с., а гибридная – 141 л.с.

В начале 2022 года Mitsubishi объявила, что будет продавать в Европе переделанные версии Renault Captur и Clio. Первый дебютировал как новый ASX в сентябре прошлого года, а теперь к нему присоединился его супермини-версия Colt. Подобно тому, как небольшой кроссовер собирает Renault на испанском заводе в Вальядолиде, супермини будут производить компанией с бриллиантовым логотипом в Бурсе, Турция.

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Colt 2024 основан на недавно обновленном Clio и является очевидным примером бейдж-инжиниринга. Есть некоторые незначительные изменения в решетке, бамперах и фонарях, но по сути это та же машина. Более того, интерьер практически идентичен, за исключением другого логотипа на руле и удаления французского флага на приборной панели со стороны пассажира.

Подобно тому, как ASX 2023 унаследовал силовые агрегаты от Captur, субкомпактный хэтчбек получил все компоненты от Clio, которые также стоят на Dacia Sandero. Базовая версия поставляется с атмосферным 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 66 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. Мощнее – 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 90 л.с. и 160 Нм.

На вершине диапазона находится атмосферный 1,6-литровый гибрид с суммарной мощностью 141 л. ДВС имеет 148 Нм, в то время как электродвигатель обеспечивает 205 Нм. Кроме того, что он самый бережливый из трех, он также самый быстрый – ускорение до первой сотни занимает 9,3 секунды. Mitsubishi отмечает, что модели с турбонаддувом требуется 12,2 секунды, чтобы завершить спринт, в то время как базовой версии требуется 17,1 секунды. Максимальная скорость составляет 160 км/ч для варианта начального уровня, в то время как турбонаддув и гибрид могут развивать 180 км/ч.

Гибридная модель и версии, оснащенные электронным стояночным тормозом, получают задние диски, остальные все еще с барабанными тормозами. Берите базовую модель, и вы получите пятиступенчатую механическую коробку передач, замененную шестиступенчатой для версии с турбонаддувом. Гибрид получил автоматическую коробку передач, аккумуляторную батарею емкостью 1,2 кВт/ч и систему рекуперации энергии тормозов. Размер колес варьируется от 15-дюймовых стальных до 17-дюймовых легкосплавных.

Знакомый интерьер можно оснастить семидюймовым сенсорным экраном или 9,3-дюймовым дисплеем, если вы обновите его до большей информационно-развлекательной системы. Есть два порта USB, панель для беспроводной зарядки и звуковая система Bose с девятью динамиками и сабвуфером. За дополнительную плату водитель получает семидюймовую приборную панель или больший 10-дюймовый экран. Конкурент Skoda Fabia от Mitsubishi может быть оснащен такими мелочами, как руль с подогревом, светодиодные фары, 360-градусные камеры, зеркала с подогревом и в основном все комплекты безопасности, которые можно заказать для Clio.

Renault начнет производство Mitsubishi Colt в сентябре, а выход на рынок намечен на осень.