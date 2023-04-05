Ранее такая же история произошла с Mitsubishi ASX.

Mitsubishi возвращает модель Colt, который будет несколько измененным Renault Clio. Премьера запланирована на 8 июня, а продажи – осенью.

Сейчас компания показала только затемненный тизер, но и на нем можно увидеть основные черты машины.

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Новый Mitsubishi Colt будет базироваться на той же платформе, что и последний Renault Clio. Ожидается, что они будут почти одинаковыми, за исключением разных передней и задней частей. Таким образом, компании уменьшают затраты на разработку и производство новых моделей.

Новый Clio в японском хэтчбеке выдают задние крылья, двери вместе с расположением ручек, угол переднего ветрового стекла, линия крыши и многое другое. Изнутри может быть несколько другая приборная панель, новая центральная консоль и руль с бриллиантами вместо ромба.

Ранее Mitsubishi сообщала, что новый Colt будет производиться с гибридной силовой установкой. Скорее всего, она будет аналогична Clio E-Tech, в котором используется 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор, выполняющий роль стартера-генератора.

Пока Mitsubishi готовит к выпуску Colt 2023, Renault работает над обновлением Clio пятого поколения. Субкомпактный хэтчбек несколько раз проходил тестирование, и он даже раскрыл свой дизайн. во время съемок рекламного видео. Французская модель будет обладать совершенно новым лицом из ДХО в форме бумеранга, тонкими кластерами и свежей решеткой радиатора, а также различными блоками освещения сзади и новым бампером.

В некоторых отчетах говорится о возможной гибридной силовой установке с подключением к сети. Если это действительно так, мы уже видели его на Captur – суммарной мощностью 158 л.с. (160 л.с./118 кВт). Полные подробности об обновленном Renault Clio будут объявлены во время премьеры, которая состоится через несколько месяцев.